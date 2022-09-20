بوليتيكو: أمريكا تقايض بـ 50 طائرة عسكرية مقابل دعم أوزبكستان وطاجيكستان في مكافحة الإرهاب بأفغانستان

أفادت صحيفة بوليتيكو بأن الولايات المتحدة تتطلع إلى مقايضة ما يقرب من 50 طائرة عسكرية مقابل دعم أوزبكستان وطاجيكستان في عمليات مكافحة الإرهاب في أفغانستان المجاورة.

وذكر التقرير نقلاً عن شخصين مطلعين على المناقشات إن الولايات المتحدة تتفاوض مع أوزبكستان وطاجيكستان لاستبدال ما يقرب من 50 طائرة عسكرية تم إجلاؤها من أفغانستان العام الماضي كجزء من الانسحاب الأمريكي لدعم مكافحة الإرهاب.

وبحسب التقرير ، فإن حركة طالبان (التي أقرتها الأمم المتحدة) تؤكد أن الطائرات تابعة لها كخليفة للنظام الأفغاني السابق.

ومع ذلك ، تصر السلطات الأوزبكية على أن الطائرات الهجومية الخفيفة والمروحيات ممتلكات أمريكية ولن يتم إعادتها إلى أفغانستان ، حسبما ذكر التقرير.

وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية إن الولايات المتحدة تخطط لتقييم ما إذا كانت الطائرة في حالة قابلة للطيران. وقال المسؤول إن الطائرات ستمنح للحكومة الأوزبكية والطاجيكية مقابل تعزيز أمن الحدود وجهود مكافحة الإرهاب التي تشمل أفغانستان.

وأضاف المسؤول أن التعاون المتزايد في مكافحة الإرهاب يمكن أن يشمل الوصول غير الرسمي إلى معرفة الأشخاص المرتبطين بشبكات داخل أفغانستان.

وتعد طاجيكستان حاليًا أكثر دول آسيا الوسطى تعاونًا في مكافحة الإرهاب ، وتتعاون مع الولايات المتحدة في أمن الحدود والتدريب ، وفقًا لما ذكره أحد مساعدي الكونجرس في التقرير.

ومع ذلك ، من غير المرجح أن تسمح أوزبكستان أو طاجيكستان للولايات المتحدة بإنشاء المزيد من القواعد الدائمة في بلادهم لإجراء عمليات عبر الأفق في أفغانستان نظرًا لعلاقاتهم التاريخية مع روسيا ، كما ذكر التقرير.