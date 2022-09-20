القومي للمرأة: نسبة السيدات الباحثات في مصر تقترب من الـ50%

قالت الدكتورة نادية زخاري، مقرر لجنة البحث العلمي في المجلس القومي للمرأة تعليقًا على أن 43% من الباحثين في مصر سيدات، إن الاحصائية اقتربت من الـ50% في الوقت الحالي وذلك لأن هذه الإحصائية تم تجديدها، حيث تُجدد كل 4 سنوات.



الدولة تهتم بتمكين المرأة

وأضافت "زخاري" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" والمُذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن الدولة في الأونة الأخيرة تولي اهتمامًا كبيرًا للمرأة في كافة المجالات، مشيرةً إلى أنه حاليًا الإيمان بتعليم الفتاة أصبح أقوى من السابق، كما تم محو مفهوم إعطاء الأفضلية للذكور في التعلم.

سميرة موسى خير مثال



وتابعت أنه في السابق لم يكن هناك إتاحة فرصة للإناث، ضاربة مثال لسميرة موسى حين تفوقت و أصبحت الأولى في كلية العلوم، و لم يكن لها الحق وقتها في التعيين كمعيدة، حيث كانت وظيفة المعيد تقتصر فقط على الذكور وحينها رئيس الجامعة رفض هذا القرار و قال إن لم تعين كمعيدة سيترك رئاسة الجامعة، موضحة من هذا المثال أن الرجل عندما يدعم المرأة ويقف بجانبها تتمكن من النجاح والحصول على الفرصة، وأيضًا تقارن بين الوضع الحالي و السابق.