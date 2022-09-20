عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القومي للمرأة: نسبة السيدات الباحثات في مصر تقترب من الـ50%

صدى البلد

قالت الدكتورة نادية زخاري، مقرر لجنة البحث العلمي في المجلس القومي للمرأة تعليقًا على أن 43% من الباحثين في مصر سيدات، إن الاحصائية اقتربت من الـ50% في الوقت الحالي وذلك لأن هذه الإحصائية تم تجديدها، حيث تُجدد كل 4 سنوات.

الدولة تهتم بتمكين المرأة

وأضافت "زخاري" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" والمُذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن الدولة في الأونة الأخيرة تولي اهتمامًا كبيرًا للمرأة  في كافة المجالات، مشيرةً إلى أنه حاليًا الإيمان بتعليم الفتاة أصبح أقوى من السابق، كما تم محو مفهوم إعطاء الأفضلية للذكور في التعلم.

سميرة موسى خير مثال

وتابعت أنه في السابق لم يكن هناك إتاحة فرصة للإناث، ضاربة مثال لسميرة موسى حين تفوقت و أصبحت الأولى في كلية العلوم، و لم يكن لها الحق وقتها في التعيين كمعيدة، حيث كانت وظيفة المعيد تقتصر فقط على الذكور وحينها رئيس الجامعة رفض هذا القرار و قال إن لم تعين كمعيدة سيترك رئاسة الجامعة، موضحة من هذا المثال أن الرجل عندما يدعم المرأة ويقف بجانبها تتمكن من النجاح والحصول على الفرصة، وأيضًا تقارن بين الوضع الحالي و السابق.

 

البحث العلمي المجلس القومى للمرأة القومى للمرأة نادية زخاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مُفاجأَة.. إقامة مباراة بين الأهلي وريال مدريد على ستاد لوسيل| تفاصيل

جوزي بيأجرني بالساعة.. نرمين لقاضي الأسرة: كنت طيبة وعلى نياتي

بكاء على الهواء..وفاء عامر عن مشهد محمد رمضان: مفهمتش الكلمة اللي اتقالت

بث مباشر.. إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2022 لطلاب العلمي والأدبي

الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره خلال ساعات.. تفاصيل

داخل على ارتفاع تاريخي| سعر الدولار يقترب من أعلى مستوى في 20 عاما

انفصال أحمد مكي وزوجته .. ويعيش قصة حب جديدة| خاص

الأهلي يضم 7 صفقات جديدة خلال ساعات ..تفاصيل

ترشيحاتنا

أبوك هيحرمك من الميراث.. زوج الأخت فشل في الوقيعة بين الابن ووالده فقتله

بعد 60 عاما.. قرار عاجل من شركة مياه غازية بشأن منتجاتها في روسيا

وزير التعليم: تطوير المناهج مستمر وسيصل 6 إبتدائي والمرحلة الإعدادية

حديث السوشيال ميديا بسبب محمد صلاح.. من هي سونيا جرجس ملكة جمال مصر؟|شاهد

بعد خروجه عن القضبان.. أوناش عملاقة لإعادة قطار دمنهور لمساره.. صور

كنت أتمنى تسكت.. شوبير يوجه رسالة لـ أحمد الشناوي بشأن أزمة الشارة في المنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج .. ميس حمدان تستعرض رشاقتها في الجيم

مش أول مرة .. ملكة جمال  مصر تثير الجدل بإطلالاتها الجريئة مع محمد صلاح

جميلة وجذابة.. شاهد صور هاجر أحمد قبل وبعد التجميل

جوزي بيأجرني بالساعة.. نرمين لقاضي الأسرة: كنت طيبة وعلى نياتي

فيديو

مصر الأولى على مستوى العالم.. الصحة تضع معايير الولادة القيصرية وتحذر الأطباء|فيديوجراف

استخراج «جادون عجلة» من بطن طفل في المنوفية .. كيف حدث ذلك؟ "فيديوجراف"

حقيقة ارتفاع أسعار الكتب المدرسية| التعليم ترد

2000 دعوة حضر منها 800.. تفاصيل مراسم دفن الملكة إليزابيث الثانية| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

اﻟﻤﺰﻳﺪ