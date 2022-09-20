عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأزهر والشباب والرياضة يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الهوية الدينية والوطنية لدى الشباب

ووكيل الأزهر ووزير
ووكيل الأزهر ووزير الشباب خلال توقيع البروتوكول

وقع فضيلة أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، بالجامع الأزهر، بروتوكول تعاون لتعزيز الهوية الدينية والوطنية والعربية لدى الشباب والنشء، في المجالات العلمية والدينية والثقافية؛ وذلك في إطار تعزيز التعاون والمشروعات المشتركة بين الأزهر ووزارة الشباب والرياضة.

وعلى هامش البروتوكول، قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، إن رسالة الأزهر تدعو إلى التكامل والشمول فلا تختص بجانب دون جانب وإنما تهتم بكل ما يبني العقول والشخصية على نحو سليم، مشيرا إلى أن الشباب والنشء هم الأمل المعقود عليه في المستقبل القريب، والشباب جوهرة التاج، فإذا أحسنا بناءه من كل جوانبه كان المستقبل مضيئا قويا وإذا أهملنا أحد جوانبه كان ناقصا غير متناغم مع متطلبات العصر.

وأوضح وكيل الأزهر أن هذا التعاون بين الأزهر ووزارة الشباب هو وسيلة للتواصل القادر على مواجهة التحديات المعاصرة، بإيمان راسخ وفكر سليم، ومن خلاله يمكننا أن نربي أجيالا متمسكة بتراثنا العريق، لا تحيد عن الرشد والحضارة والتطور، مع تمسكها بأصولها وثوابتها.

من جانبه أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بتوقيع البروتوكول مع الأزهر الشريف، مؤكدا أن علماء الأزهر أناروا الدنيا في كافة المجالات بفكرهم الوسطي المستنير، الذي يحافظ على نسيج الوطن ويرسخ لقيم المواطنة والتعايش المشترك، موضحا أن البروتوكول يهدف إلى العمل على إعداد نشء وشباب نافع لأمته ووطنه،  قادر على صناعة مستقبل هذا الوطن، والوقوف في وجه التيارات والأفكار المنحرفة عن صحيح الدين.

ويهدف البروتوكول إلى الحفاظ على الهوية الإسلامية والعربية والوطنية للشباب والنشء، للوقوف ضد تيارات التطرف والإلحاد والعنف، وحرصهم الدائم على التفاعل المجتمعي مع الشباب، ومعالجة قضاياه وإيجاد الحلول المناسبة لها، من خلال عقد لقاءات توعوية على مستوى الأندية ومراكز الشباب ومقرات الوزارة بكافة أنحاء الجمهورية.

كما يهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجامع الأزهر ووزارة الشباب فيما يلي: 

- تبني المنهج الأزهري الوسطي المعتدل في كل نتاج فكري لكل القضايا المعاصرة، لا سيما في مجال الفتوى وحوار الأديان والإشراف العلمي المشترك.

- التعاون في مجال تبادل النتاج الفكري.

- تبادل المطبوعات، والخبرات العلمية، والفنية، والتدريبية.

- إقامة أنشطة رياضية وثقافية وترفيهية واجتماعية ومسابقات بحثية.

- إقامة ورش عمل، وعقد مؤتمرات، وندوات مشتركة، وملتقيات فكرية وتوعوية لكافة فئات المجتمع.

- العمل على تعزيز دور الرياضة في نشر قيم التسامح والسلام.

IMG-20220920-WA0038
IMG-20220920-WA0038
IMG-20220920-WA0037
IMG-20220920-WA0037
IMG-20220920-WA0035
IMG-20220920-WA0035
IMG-20220920-WA0034
IMG-20220920-WA0034
IMG-20220920-WA0033
IMG-20220920-WA0033
IMG-20220920-WA0036
IMG-20220920-WA0036
IMG-20220920-WA0031
IMG-20220920-WA0031

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جوزي بيأجرني بالساعة.. نرمين لقاضي الأسرة: كنت طيبة وعلى نياتي

الأهلي وريال مدريد.. حقيقة وتفاصيل مباراة "أبطال القرن" المنتظرة قبل كأس العالم بقطر وموعدها

بكاء على الهواء..وفاء عامر عن مشهد محمد رمضان: مفهمتش الكلمة اللي اتقالت

قرارات جديدة .. وزير التعليم يكشف ملامح العام الدراسي الجديد 2022-2023

زيادة الإيجار القديم 15% بعد 6 شهور.. وطرد المستأجر في هذا الموعد

الجنيه والدولار.. سيناريوهات متوقعة لأسعار العملات خلال 72 ساعة

بث مباشر.. إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2022 لطلاب العلمي والأدبي

انفصال أحمد مكي وزوجته .. ويعيش قصة حب جديدة| خاص

ترشيحاتنا

أبوعلي ينجح في إنهاء مشكلة غزل بورسعيد والمصري بعد صراع قضائي.. تفاصيل

قوة الدولار تقصف الذهب وترقب لقرارات الفيدرالي الأمريكي غدًا

إصابة برونو سافيو مهاجم الأهلى الجديد ومدة غيابه.. تفاصيل

طالع ولا نازل.. كم سيصل سعر كيلو الأرز خلال الأيام القادمة ؟

تعليمات عاجلة لـ المدارس الحكومية والخاصة استعدادا لـ بدء الدراسة أول أكتوبر

شخص بارد.. موجه فيزياء: ابني يستحق يسقط في الثانوية العامة ومش عارف نجح إزاي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. ابنة عمرو دياب تثير ضجة في أحدث جلسة تصوير| شاهد

انتصار : الكلام عن حقوق المرأة قلب الرجالة علينا .. وربنا والكون كله فى صفنا

أبرزها الشطة والصلصة| 7 أطعمة لا تضعها في الميكرويف نهائيا

طبيب المشاهير يكشف عن مشروب سحري لتخسيس الأطفال وزيادة تركيزهم

فيديو

حادث عبارة بني سويف.. تحقيقات النيابة تكشف عن مفاجأة| فيديو جراف

انتصار : الكلام عن حقوق المرأة قلب الرجالة علينا .. وربنا والكون كله فى صفنا

تغزل فيها .. سعودي يعشق مصر والمصريين.. فماذا قال/فيديو جراف

مصر الأولى على مستوى العالم.. الصحة تضع معايير الولادة القيصرية وتحذر الأطباء|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

اﻟﻤﺰﻳﺪ