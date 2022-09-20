وزير العمل الفلسطيني يؤكد عمق العلاقات الثنائية ودعم مصر في كل المجالات

أكد وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، عمق العلاقات المصرية الفلسطينية، منوها إلى أن مصر تدعم فلسطين في كافة المجالات من بينها الفن، والتعليم المهني، والصحة، وقال "إن مصر هي أم القضية الفلسطينية".



وأضاف أبو جيش - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش فعاليات الدورة الـ48 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة، والتي تنظمها منظمة العمل العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي - أن الدورة الحالية من المؤتمر نجحت في تحقيق أهدافها، خاصة في وضع آلية لكيفية دمج التحول الرقمي في خلق فرص عمل لشبابنا العربي، وكيفية تطوير سوق العمل وربطه بالتكنولوجيا.



وأكد أهمية القرارات التي أخذها المؤتمر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وأهمية تشكيل لجنة لدعم انضمام فلسطين لمنظمة العمل الدولية، مشيرا إلى أن هذا بالنسبة لفلسطين يعتبر قرارا مهما جدا، وسوف نعمل مع اللجنة للوصول إلى هدفنا.



من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، إن إفلات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب يجعله يتمادى في انتهاكاته بحق العمال الفلسطينيين، والشعب الفلسطيني بشكل عام، فضلا عن التوسع في بناء المستوطنات، واستحداث وسائل قمع جديدة.



وأكد سعد - في كلمته ضمن أعمال اليوم الثالث من فعاليات الدورة التي تستمر أعمالها حتى 25 سبتمبر الجاري - ضرورة تمتع فلسطين بعضوية كاملة في منظمة العمل الدولية؛ حتى تستطيع محاكمة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته على جرائمه، وأشار إلى "أننا نعمل وبكل جهد من أجل بناء مؤسسات دولتنا، وماضون في تغيير قوانين العمل، وإيجاد قوانين عادلة تحمي حقوق العمال وحقوق شعبنا الفلسطيني"، مقدما الشكر للدول العربية على دعمها المستمر للقضية الفلسطينية.