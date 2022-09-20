رابطة حقوقية: مليشيا الحوثي اختطفت 1700 امرأة يمنية خلال 7 سنوات

كشفت الرابطة الإنسانية للحقوق باليمن عن قيام مليشيا الحوثي الإرهابية، باختطاف 1700 امرأة يمنية خلال سبع سنوات.

واستعرضت الرابطة - في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان على هامش انعقاد الدورة الـ 51 بمدينة جنيف السويسرية - ما تتعرض له النساء المعتقلات من أنواع التعذيب في سجون الحوثيين، مشيرة إلى أن المليشيات الحوثية اختطفت 1700 امرأة يمنية أغلبهن في العاصمة صنعاء وذلك خلال الفترة من أغسطس 2015م وحتى أغسطس 2022م.

وتطرقت إلى اعتقال الفنانة اليمنية انتصار الحمادي بتاريخ 20 فبراير 2021 في نقطة أمنية من قبل مليشيا الحوثي في صنعاء بظروف تعسفية وتعرضها للتعذيب في محاولة لانتزاع اعتراف قسري تحت التعذيب.

وأوضحت أن الحمادي خضعت لمحاكمة غير قانونية حكمت عليها مليشيات الحوثي ظلما بالسجن خمس سنوات، داعية مجلس حقوق الإنسان، الضغط على مليشيا الحوثي لإطلاق سراح الفنانة انتصار الحمادي وكافة النساء المعتقلات والمخفيات قسراً ووقف كافة الانتهاكات والجرائم التي تمارس بحق النساء في اليمن.

وأشادت الرابطة الإنسانية للحقوق، بالإحاطة الشفوية للمفوضة السامية حول حالة حقوق الإنسان في اليمن.. داعية إلى الاهتمام بأوضاع النساء المعتقلات في سجون المليشيات الحوثية.

