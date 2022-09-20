تخصيص أتوبيسات لنقل الركاب واسترداد قيمة التذاكر.. القصة الكاملة لخروج قطار عن القضبان بدمنهور وتعطل حركة السكة الحديد بالوجه البحري

خروج قطار عن القضبان بدمنهور وتعطل حركة السكة الحديد بالوجه البحري

أوناش عملاقة لإعادة قطار دمنهور لمساره

تخصيص أتوبيسات لنقل الركاب بعد توقف حركة القطار

استرداد قيمة التذاكر بدون أي خصومات

خرج قطار ركاب بخط "الإسكندرية - القاهرة " عن القضبان أثناء دخوله محطة دمنهور مما أدى لتوقف حركة القطارات.

وبالفحص تبين خروج عربتين من القطار عن قضبان شريط السكة الحديد، دون حدوث أي إصابات بشرية، حيث تسبب ذلك في توقف حركة القطارات على خط الإسكندرية - القاهرة .

وتوقفت حركة القطارات بالوجه البحري، وتجري أعمال إعادة حركة القطارات مرة آخري وإزالة الآثار التى تسببت في وقف الحركة بالسكة الحديد.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مسير قطار 774 ( نوم - مكيف )، مرسى مطروح / القاهرة، اليوم صباح اليوم بحوش محطة دمنهور تم خروج الجرار وعربة القوى عن القضبان شاغلاً الخط الطالع والنازل ولم يسفر ذلك عن حدوث أى إصابات.

وعلى الفور تم الدفع بمعدات الرفع لموقع الحادث لسرعة الانتهاء من رفع الحادث وإعادة الحركة الطبيعية، وجارى تدوير القطارات من محطة ايتاى البارود لحين الانتهاء من الاستعداد بالسكة .

هيئة السكة الحديد.. استرداد قيمة التذاكر بدون أى خصومات

وأكدت الهيئة على الركاب راغبى رد التذاكر المنصرفة لهم على قطارات الخط استرداد قيمتها بدون أى خصومات، مشيرة إلي إنه جاري تشكيل لجنة فنية للوقوف على الأسباب التي أدت للحادث وسرعة اعداد تقرير وجار المتابعة وقدمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اعتذار للركاب عن التأخير.

تخصيص أتوبيسات لنقل الركاب بعد توقف حركة القطار

خصصت محافظة البحيرة، أتوبيسات لنقل ركاب القطارات بمدن ومراكز المحافظة بعد توقف حركة القطارات بخط السكة الحديد ( القاهرة – الإسكندرية)، عقب خروج عربتي قطار ركاب قبل دخول محطة دمنهور الرئيسية فجر اليوم الثلاثاء.

وقالت مصادر مطلعة، أنه منذ البلاغ بالحادث تم تخصيص أتوبيسات لنقل ركاب القطارات بجميع المحطات بنطاق المحافظة لنقل الركاب لمكان توجههم مجانًا، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ.

وأشارت إلى إنه تم توفير أتوبيسات تابعة للنقل الداخلي، لنقل ركاب قطار بمحطة إيتاي البارود بعد توقفه نتيجة توقف حركة القطارات علي خط ( القاهرة – الإسكندرية)، بعد خروج عربتي قطار الركاب القادم من مرسي مطروح عن قضبان شريط السكة الحديد قبل دخول محطة دمنهور، بالإضافة لتوفير سيارات من مجمع مواقف دمنهور لنقل ركاب القطار للقاهرة.

كما نجحت هيئة السكة الحديد في إعادة عربات قطار الركاب لمساره بعد خروج عربتين عن شريط السكة الحديد قبل دخوله محطة دمنهور الرئيسية، وذلك من خلال أحد أوناش السكة الحديد بطنطا.

حيث شهدت محافظة البحيرة، فجر اليوم، خروج عربتي قطار ركاب بخط ( القاهرة- الإسكندرية)، عن القضبان، أثناء دخول القطار محطة دمنهور.

وقالت مصادر بهيئة السكة الحديد إن قطار ركاب بخط "القاهرة - الإسكندرية"، تعرض فجر الثلاثاء، إلى خروج الجرار وعربة أخرى عن القضبان أثناء دخوله محطة دمنهور، دون إصابات بشرية.

وأضافت " أن الحادث أسفر عن تعطل حركة القطارات على الخط، وتأخر مواعيد القطارات لبعض الوقت، وتجري حاليًا أعمال إعادة القطار لمساره لاستئناف حركة القطارات مرة أخرى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن، بلاغًا من شرطة السكة الحديد يفيد بخروج جرار قطار ركاب رقم 774 والعربة الأولي من القطار القادم من مطروح عن قضان شريط السكة الحديد أثناء دخول محطة دمنهور.

وفى سياق متصل، وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتوفير سيارات لنقل ركاب القطار لمكان توجههم بعد تعطل حركة القطارات.