البحيرة .. مصرع وإصابة طفلتين غرقاً بمياه ترعة أمام منزل

لقيت طفلة رضيعة مصرعها غرقًا، وأصيبت إبنة عمها قبل قليل أثر سقوطها بمياه ترعة أمام منزل الأسرة، فى قرية 1 بمركز ادكو فى محافظة البحيرة.

ورد إخطار إلي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة يفيد مصرع طفلة غرقا وإصابة ابنة عمها إثر سقوطها بترعة أمام منزلهما بقرية 1 التابعة لمركز ادكو بمحافظة البحيرة ، وذلك أثناء لهوهما.

تحديد هوية الطفلتين

تقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث تبين مصرع "كارما محمود عبد العاطى"سنة ونصف"، وجري حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى ادكو العام وحرر محضر بالواقعة.

إصابة طفل في ادكو

فيما أصيبت ابنة عمها"رنا مصطفى عبد العاطى"، سنة ونصف" ، مصابة نتيجة السقوط فى ترعة، وجري نقلهما إلي غرفة العناية المركزة بذات المستشفى.