عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أوقاف كفر الشيخ تكرم الأطفال المتميزين في النشاط الصيفي

أوقاف كفر الشيخ تكرم
أوقاف كفر الشيخ تكرم الأطفال المتميزين في النشاط الصيفي

شهد الشيخ محمد يونس مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، حفل تكريم المتميزين والمتميزات من الأطفال المشاركين في النشاط الصيفي ضمن مبادرة "حق الطفل" اليوم الثلاثاء 20 / 9 / 2022م، بمسجد الفتح( الاستاد) التابع لإدارة أوقاف كفر الشيخ غرب، والذي نظمته مديرية أوقاف كفر الشيخ، بحضور الشيخ عطا بسيوني وكيل المديرية، والشيخ عبدالقادر سليم مدير الدعوة، ولفيف من أولياء الأمور .


وخلال كلمته أشاد الشيخ محمد يونس مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ ببراعم الأوقاف المتميزين في البرنامج الصيفي، مؤكدًا أن البرنامج مبادرة تثقيفية لبناء وعي الطفل، ويسهم في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا وينمي مدارك الفهم والتفاعل والتأثير والمشاركة في القضايا المجتمعية والوطنية، مؤكدًا أن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عديدة، من أهمها التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية.

وأوضح أن البرنامج الصيفي يهدف إلى تحقيق نمو متكامل للأطفال وقدراتهم، وتنمية اتجاهاتهم الإيجابية، ويعالج السلوكيات السلبية، ويسهم بصورة كبيرة في بناء وتطوير شخصيتهم، ويصقل مواهبهم الواعدة ويستثمر طاقاتهم نحو النجاح والعيش بإيجابية في الحياة، ويسهم بقوة في تنمية إبداعاتهم والتفاعل مع العالم والتعرف على الطبيعة من حولهم.
 

كما قدم أولياء الأمور الشكر لوزارة الأوقاف وأئمتها وواعظاتها على ما قدموه من محتوى معرفي مستنير ينمي ثقافة أبنائهم وبناتهم، مؤكدين أن البرنامج الصيفي فرصة حقيقية لكل الأطفال لم تكن متوفرة للأجيال السابقة، وأن الأطفال المشاركون في هذه النشاطات في أيد أمينة.
 

وأشاد بمهارات أئمة وواعظات الأوقاف في استخدام الوسائل العصرية في التربية والتثقيف للأطفال كاستخدام مسرح العرائس، وأسلوب القصص، وأسلوب المسابقات، والتحفيز بالجوائز العينية للأطفال لما له من أهمية في الارتقاء بالتوجهات الفكرية وصقل المواهب الواعدة لدى الأطفال واستثمار طاقاتهم واكتشاف ورعاية الموهوبين منهم.


وفي ختام اللقاء تم تكريم الأطفال المتميزين بالبرنامج الصيفي.

307166206_512097017594627_5035554340440579646_n
307166206_512097017594627_5035554340440579646_n
307309852_512097350927927_4001001929347402518_n
307309852_512097350927927_4001001929347402518_n
308476585_512097967594532_241071134442878970_n
308476585_512097967594532_241071134442878970_n
أوقاف كفر الشيخ حفل تكريم المتميزين النشاط الصيفي حق الطفل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جوزي بيأجرني بالساعة.. نرمين لقاضي الأسرة: كنت طيبة وعلى نياتي

إصابة برونو سافيو مهاجم الأهلى الجديد ومدة غيابه.. تفاصيل

الأهلي وريال مدريد.. حقيقة وتفاصيل مباراة "أبطال القرن" المنتظرة قبل كأس العالم بقطر وموعدها

تعديل المناهج.. عزة مصطفى تزف خبرا سارا لطلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي

زيادة الإيجار القديم 15% بعد 6 شهور.. وطرد المستأجر في هذا الموعد

وقع رسميا على العقود .. صفقة جديدة لـ الزمالك بالميركاتو الصيفي

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة التعدي على فتاة البساتين بسبب ركن سيارة

هجوم على مدرب المنتخب بسبب لاعب الأهلي.. ورضا عبد العال: تصريحاته مستفزة .. تفاصيل

ترشيحاتنا

شكري يبحث مع نظيره الفنلندي تدشين خطوط جوية منتظمة بين البلدين

أزمة طاقة غير مسبوقة.. أمير قطر: استمرار الحرب الروسية لن يفضي لنتيجة

244 يوما على رحيل الإبراشي.. قصة أزمته مع الطبيب وحقيقة تخلي زوجته عنه

اللغة المصرية القديمة.. تعرف على علامة خع

هشام خرما يضع الموسيقى التصويرية لمهرجان القاهرة للدراما

تعيين 30 ألف معلم وتطوير المناهج.. قرارات هامة لـ التعليم قبل بدء الدراسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان سواريه أنيق.. ابنة ماجد المصري تظهر بإطلالة مميزة| شاهد

صادم.. بائع هندي يتبول على الخضار قبل بيعها |شاهد

حتى لو مافيش استحمام| 5 مناطق يجب تنظيفها يوميا

كان الحلو نفع نفسه.. سر غضب ياسمين الخطيب من دلع الرجال

فيديو

الشيطان مأجرهم.. أحمد ماهر يهاجم مروجي الشائعات عن عادل إمام

طارق الشيخ: يا رب اللي ياكل فلوس النقابة يصرفها على العلاج| فيديو

غلبان والستات واخدة حقوقها.. نجمات هاجمن النساء ودافعن عن الرجال

ملك الديسكو.. محسن محي الدين يكشف سر انتحار المطربة داليدا| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحي حسين

مخاطر فبركة الإعلام الرقمي

د. داليا المتبولي

عن الحرم الجامعي

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ