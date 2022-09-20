أوقاف كفر الشيخ تكرم الأطفال المتميزين في النشاط الصيفي

شهد الشيخ محمد يونس مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، حفل تكريم المتميزين والمتميزات من الأطفال المشاركين في النشاط الصيفي ضمن مبادرة "حق الطفل" اليوم الثلاثاء 20 / 9 / 2022م، بمسجد الفتح( الاستاد) التابع لإدارة أوقاف كفر الشيخ غرب، والذي نظمته مديرية أوقاف كفر الشيخ، بحضور الشيخ عطا بسيوني وكيل المديرية، والشيخ عبدالقادر سليم مدير الدعوة، ولفيف من أولياء الأمور .



وخلال كلمته أشاد الشيخ محمد يونس مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ ببراعم الأوقاف المتميزين في البرنامج الصيفي، مؤكدًا أن البرنامج مبادرة تثقيفية لبناء وعي الطفل، ويسهم في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا وينمي مدارك الفهم والتفاعل والتأثير والمشاركة في القضايا المجتمعية والوطنية، مؤكدًا أن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عديدة، من أهمها التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية.

وأوضح أن البرنامج الصيفي يهدف إلى تحقيق نمو متكامل للأطفال وقدراتهم، وتنمية اتجاهاتهم الإيجابية، ويعالج السلوكيات السلبية، ويسهم بصورة كبيرة في بناء وتطوير شخصيتهم، ويصقل مواهبهم الواعدة ويستثمر طاقاتهم نحو النجاح والعيش بإيجابية في الحياة، ويسهم بقوة في تنمية إبداعاتهم والتفاعل مع العالم والتعرف على الطبيعة من حولهم.



كما قدم أولياء الأمور الشكر لوزارة الأوقاف وأئمتها وواعظاتها على ما قدموه من محتوى معرفي مستنير ينمي ثقافة أبنائهم وبناتهم، مؤكدين أن البرنامج الصيفي فرصة حقيقية لكل الأطفال لم تكن متوفرة للأجيال السابقة، وأن الأطفال المشاركون في هذه النشاطات في أيد أمينة.



وأشاد بمهارات أئمة وواعظات الأوقاف في استخدام الوسائل العصرية في التربية والتثقيف للأطفال كاستخدام مسرح العرائس، وأسلوب القصص، وأسلوب المسابقات، والتحفيز بالجوائز العينية للأطفال لما له من أهمية في الارتقاء بالتوجهات الفكرية وصقل المواهب الواعدة لدى الأطفال واستثمار طاقاتهم واكتشاف ورعاية الموهوبين منهم.



وفي ختام اللقاء تم تكريم الأطفال المتميزين بالبرنامج الصيفي.

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