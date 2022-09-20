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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف: بدء الدراسة بمراكز الثقافة الإسلامية 15 أكتوبر

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن بدء الدراسة بمراكز الثقافة الإسلامية بالأوقاف 15 أكتوبر وبمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم 22 أكتوبر .


وناشدت وزارة الأوقاف، المتقدمين للدراسة بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم  ممن اجتازوا مقابلات القبول للفرقة الأولى ( من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ) سرعة التوجه إلى مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم المسجلين بها ، لسداد المصروفات الدراسية ، وقدرها (400 جنيه) لهذا العام الدراسي 2022/ 2023م ، ويمكن أن تدفع على دفعتين ، كل دفعة قدرها ( 200جنيه ) الأولى حاليًا والثانية في بداية الترم الثاني ، وذلك في موعد أقصاه 2/ 10/ 2022م ، علمًا بأن الدراسة بالمراكز ستبدأ في 22 أكتوبر 2022م ، وبيانهم.

 

وفي إطار دور وزارة الأوقاف الريادي وحرصها على نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها، وبعد النجاح المبهر الذي حققته الدورة الأولى تنطلق الدورة التدريبية الدولية الثانية لأعضاء اتحاد الإذاعات الإسلامية من 18 دولة بأكاديمية الأوقاف الدولية بمشاركة نخبة من كبار الإعلاميين ومقدمي ومعدي البرامج التلفزيونية والإذاعية باتحاد الإذاعات الإسلامية بواقع 29 مشاركًا، وذلك يوم الاثنين القادم الموافق 26/ 9/ 2022م حتى 4/ 10/ 2022م تحت عنوان: "التعايش السلمي والسلام المجتمعي".

ويحاضر فيها نخبة متميزة من كبار العلماء والخبراء بمصر في كافة التخصصات الشرعية والعلمية والإعلامية، وذلك مع حضورهم جميع جلسات المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعنوان: "الاجتهاد ضرورة العصر (صوره .. ضوابطه .. رجاله .. الحاجة إليه)"، الذي سيعقد في القاهرة في الفترة من 24 - 25 سبتمبر 2022م، يأتي ذلك في إطار التعاون بين وزارة الأوقاف واتحاد الإذاعات الإسلامية في مجال تدريب السادة الإعلاميين من أعضاء الاتحاد بأكاديمية الأوقاف الدولية.
 

وزير الاوقاف مراكز الثقافة الإسلامية محفظي القرآن اتحاد الإذاعات الإسلامية

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