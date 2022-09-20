نجوم الفن والإعلام يواسون خالد زكي في وفاة زوجته بمسجد الشرطة.. صور

حرص عدد من مشاهير الوسط الفني والإعلامي علي تقديم واجب العزاء للفنان خالد زكي ومواساته في وفاة زوجته وذلك بدار مناسبات مسجد الشرطة بالشيخ زايد.



شارك في تقديم واجب العزاء من نجوم الفن والمشاهير: أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ،بوسي ، هاني شاكر وحرمه نهلة ،ماجدة زكي ، أسامة الشيخ، محمد رياض ،نرمين الفقي ، سامح الصريطي ،سوزان نجم الدين ومهندسة الديكور رباب عبد العاطي، دنيا عبد العزيز وزوجها ،شيرين ونهال عنبر و احمد صلاح السعدني.

كما تواجد المنتج تامر مرسي والإعلامي محمد مصطفى شردي ، الفنان احمد بدير وايمن عزب وشافكي المنيري والفنان علي الحجار وفتوح أحمد.





ورغم الحالة الصحية وتقدم العمر بعدد من الفنانين إلا انهم حرصوا علي التواجد ومواساة خالد زكي منهم المخرج محمد عبد العزيز والفنانة القديرة سميحة أيوب والقديرة سميرة محسن.

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