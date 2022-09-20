العوضي: خلال 10 أيام خرج أكثر من 100 شخص بالعفو الرئاسي.. فيديو

هنأ طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، خروج 28 شابا وفتاة من السجون اليوم، بعدما استفادوا من مبادرة العفو الرئاسي التي أطلقها رئيس الجمهورية، وحصلوا على قرارات تفيد إخلاء سبيلهم من محبسهم، وأشار إلى أنه وخلال 10 أيام فقط تم خروج أكثر من 100 شاب وفتاة بعد إصدار قرارات بإخلاء سبيلهم.

وقدم "العوضي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "في المساء مع قصواء"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية CBC، الشكر لمؤسسة الرئاسة، والنائب العام، ووزارة الداخلية، والزملاء بلجنة العفو الرئاسي، قائلا: "نتوجه جميعا بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر للجنة، وكذلك نتوجه بالتحية للنائب العام ووزير الداخلية على جهودهم المشكورة لإنجاح عمل اللجنة".

وأوضح أن وزارة الداخلية قامت بإطلاق مبادرة فريدة تمثلت في مهاتفة أهالي المفرج عنهم ليطلبوا منهم الحضور لبوابات السجن من أجل استلام أبنائهم، "دي سوابق مكنتش بتحصل قبل كدة، وفي الحقيقة هي منظومة رائعة ومتكاملة".

وأكد أن الرئيس السيسي وجه بتكليف اللجنة باستقبال شكاوى المعفوا عنهم فيما يتعلق المعوقات التي يلاقونها بخصوص عودتهم إلى أعمالهم أو جامعاتهم، "فيه ناس كان عندها مشاكل أنها مش شغالة في شغل منتظم ولم يتم فصلهم من عملهم، وبقي عندهم مشكلة أنهم يلاقوا فرصة شغل".

وتابع: "أحنا بنفتح صفحة جديدة مع ولادنا، في مرحلة تاريخية معينة كان فيه حالة من الشد والجذب والاحتقان، أما الآن فمصر خرجت منتصرة في معركتها على الإرهاب وأعلنت إلغاء حالة الطوارئ واطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأعادت تفعيل لجنة العفو الرئاسي مرة أخرى".