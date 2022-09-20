مدينة سيد درويش لا ترحب بك.. حقيقة إلغاء حفل محمد رمضان في الإسكندرية

مبيعات التذاكر لم تصل 50%

أطلقت عدد من صفحات الإسكندرية على موقع التواصل الاجتماعى، حملة لـ إلغاء حفل الفنان محمد رمضان الذي من المقرر أن يحييه في الإسكندرية يوم الجمعة الموافق 7 أكتوبر المقبل، ودشنوا هاشتاج «إسكندرية لا ترحب بك»، و«غير مرحب بك في الإسكندرية»، مؤكدين أن مدينة الفنان الكبير سيد درويش، لا ترحب بإقامة ذلك الحفل.

أكد محمود رمضان، شقيق الفنان محمد رمضان، أن حفل شقيقه في الإسكندرية قائم في موعد يوم 8 أكتوبر القادم ولم يلغ كما تزعم صفحات منسوبة للإسكندرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح محمود رمضان، شقيق محمد رمضان، في تصريحات خاصة لبرنامج "حديث القاهرة"، الذي تقدمه الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن حفل محمد رمضان في الإسكندرية قائم ولم يلغى، وهناك صفحات على السوشيال ميديا مأجورة وراء شائعة إلغاء الحفل.

مبيعات تذاكر حفل محمد رمضان بالإسكندرية لم تصل 50% حتى الآن

وبدورها أكدت الكاتبة شهيرة النجار، أن معلوماتها عن حفل الفنان محمد رمضان المقرر إقامته في إسكندرية أكتوبر المقبل قائم في موعده يوم 7 أكتوبر، ولم يحدث إلغاء أو طارئ على الحفل، لافتة إلى أن مبيعات تذاكر الحفل لم تصل إلى 50% وقد تزيد النسبة اليومين القادمين.

وأشارت شهيرة النجار، إلى أن حفل محمد رمضان سيقام في نفس المكان الذي استقبل حفل الكينج محمد منير هذا العام، مؤكدة أن محمد رمضان نجم كبير وله جمهوره.

معنديش مشكلة أشتغل مع محمد رمضان

أكد الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، أنه لا يمانع التمثيل مع أي فنان متواجد حاليا على الساحة الفنية، مضيفا :«معنيش مشكلة اشتغل مع محمد رمضان، وأنا معجب بيه».

وأضاف عبد الرحمن أبو زهرة: "ده ممثل كويس جدا وظهر ذلك عندما قام بتمثيل دور الأب وابنه في أحد مسلسلاته، متابعا:" أدافع عن محمد رمضان دائما، ولو جالي دور معه أوافق".