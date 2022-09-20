مبيعات تذاكر حفل محمد رمضان بالإسكندرية لم تصل 50% حتى الآن |تفاصيل

أكدت الكاتبة شهيرة النجار، أن معلوماتها عن حفل الفنان محمد رمضان المقرر إقامته في إسكندرية أكتوبر المقبل قائم في موعده يوم 7 أكتوبر، ولم يحدث إلغاء أو طارئ على الحفل، لافتة إلى أن مبيعات تذاكر الحفل لم تصل إلى 50% وقد تصل للنسبة اليومين القادمين.

وأضافت النجار، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أن حفل محمد رمضان سيقام في نفس المكان الذي استقبل حفل الكينج محمد منير هذا العام، مؤكدة أن محمد رمضان نجم كبير وله جمهوره.

وكانت قد أطلقت عدد من صفحات الإسكندرية على موقع التواصل الاجتماعي، حملة لإلغاء حفل الفنان محمد رمضان الذي من المقرر أن يحييه في الإسكندرية يوم الجمعة الموافق 7 أكتوبر المقبل، حيث استخدموا هاشتاج "إسكندرية لا ترحب بك"، و"غير مرحب بك في الإسكندرية"، مؤكدين على أن مدينة الفنان الكبير سيد درويش، لا ترحب بإقامة ذلك الحفل.