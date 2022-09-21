دراسة صادمة: أوراق شجرة التوليب تساعد في علاج مرض قلبي خطير

في بطولة أوروبا لكرة القدم الصيف الماضي، توقف الزمن فجأة، عندما انهار لاعب كرة القدم كريستيان إريكسن فجأة، وتم إنعاش قلبه على الهواء مباشرة، ليدرك الملايين وقتها في جميع أنحاء العالم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والتي تطال حتى الرياضيين.



وعندما يفشل القلب عند الرياضيين الشباب، غالباً ما يكون ذلك بسبب حالة عدم انتظام ضربات القلب في البطين الأيمن (ARVC)، ويُقدر أن هذه المشكلة مسؤولة عن نصف جميع حوادث السكتة القلبية المفاجئة لدى الرياضيين أثناء ممارسة النشاط البدني.



وفي دراسة جديدة تم نشرها في العدد الأخير من دورية «سيركيوليشن»، أظهر باحثون من جامعة كوبنهاغن بالدنمارك، رؤى حول آلية جديدة تشارك في تطور المرض، وقادهم ذلك إلى تقديم استراتيجية علاجية محتملة.



وخلال الدراسة، فحص الباحثون خزعات القلب من الأفراد الأصحاء، ومن المرضى الذين يعانون من المرض، ثم أجروا تصنيفاً جزيئياً لعينات القلب وحددوا الفروق الجزيئية بين القلوب، وبناءً على هذه القياسات، صاغوا فرضيات حول أسباب المرض واختبارها على نماذج الفئران وخلايا عضلة القلب المشتقة من الخلايا الجذعية.



وبناءً على ذلك، حدد الفريق البحثي برئاسة أليسيا لوندبي، من قسم العلوم الطبية الحيوية، آلية غير معروفة سابقاً تتسبب في عدم انتظام ضربات القلب في البطين الأيمن، هي خلل يحدث في النواة، بأعماق خلايا القلب، يتسبب في تقلص عضلة القلب، ويتسبب الخلل في تفاعل متسلسل يؤدي في النهاية إلى موت الخلية.



وبناءً على الأفكار الجديدة التي حصل عليها الفريق البحثي، حددوا جزيئاً قد يكون قادراً على إبطاء تقدم المرض، هو الجزيء «sirtuin – 3»، ووجدوا هذا الجزيء في «هونوكيول»، وهو منتج طبيعي يُستخرج من لحاء وأوراق شجرة التوليب، وقد استخدم كمسكن للألم في الطب التقليدي في بعض أنحاء آسيا.



وعندما اختبر الفريق البحثي هذا المنتج الطبيعي على فئران التجارب، أدى بالفعل إلى إبطاء تطور المرض، وحدث الشيء نفسه في خلايا القلب المشتقة من الخلايا الجذعية للبشر.

