مستمر في عمله.. الإسماعيلي يكشف مصير حسني عبد ربه في جهاز جاريدو

أكد خالد زين نائب رئيس نادي الإسماعيلي أن أن حسني عبد ربه مدير الكرة مستمر في عمله داخل قلعة الدراويش مع جاريدو في المرحلة المقبلة ولا تفكير في رحيله عن منصبه الحالي داخل النادي.

وقال خالد زين نائب رئيس نادي الإسماعيلي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" حسني عبدربه يقوم بدور مميز في النادي الإسماعيلي وهو مستمر مع الجهاز الفني الجديد بقيادة الإسباني جاريدو الذي وقع على عقود تدريب الفريق لمدة موسمين قادمين في الفترة القادمة.

موعد وصول جاريدو لقيادة الإسماعيلي

وتابع:" جاريدو سيصل القاهرة خلال ساعات للتوقيع مع نادي الإسماعيلي بشكل رسمي بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالعقد بين الطرفين".