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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. الإسماعيلي يتعاقد مع جاريدو والمدرب في القاهرة خلال ساعات

جاريدو
جاريدو

أتم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، الاتفاق مع الأسباني خوان كارلوس جاريدو لتولي الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

ويصل المدرب الأسباني جاريدو خلال الساعات القليلة القادمة، على أن يوقع العقود فى حضور مجلس إدارة النادي، غدًا الأربعاء فى تمام الساعة الرابعة عصرا وسط وسائل الإعلام المختلفة.

ويبدأ جاريدو مهمته رسميًا بعد التوقيع مباشرة، وذلك لإستكمال فترة الإعداد استعداداً لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد.

ويحمل المدرب البرتغالي سيرة مميزة على الصعيد التدريبي فقد تولي تدريب نادي فياريال الاسباني عام 2001 وقادهم للصعود للدور نصف النهائي بالدوري الأوروبي قبل أن يتأهل في الموسم التالي لبطولة دوري الأبطال، كما تولى تدريب أندية كلوب بروج البلجيكي قبل أن يعود للدوري الأسباني وقيادة فريق ريال بيتيس ثم انتقل بعدها لتدريب الأهلى عام 2014 ثم الإتفاق السعودي أعقبها الانتقال لتدريب الرجاء البيضاوي المغربي قبل أن يقود العين الإماراتي والوداد المغربي والنجم الساحلي التونسي وكان آخر تجاربه بدوري القسم الثاني فى أسبانيا.

الاسماعيلي جاريدو نادي الإسماعيلي كرة القدم كارلوس مجلس إدارة النادي الاسماعيلي

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