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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هبة قطب:تغيير ميعاد وعدد ممارسة العلاقة له دور كبير في السعادة الزوجية

صدى البلد

أثارت تصريحات الدكتورة هبة قطب استشاري الصحة الجنسية والعلاقات الزوجية، الجدل على فيسبوك خلال الأيام الماضية وذلك بعد استضافتها في برنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي.

 

وأكدت الدكتورة هبة قطب خلال استضافتها، أن أسباب مشاكل العلاقات الزوجية أكثرها يكون ناتجًا عن النمط الثابت عند ممارسة العلاقة بين المتزوجين، لذلك فإن تغيير ميعاد وعدد ممارسة العلاقة الزوجية له دور كبير في السعادة الزوجية. 

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فيجب علي الرجل الاهتمام بصحتك وتلبية رغبات زوجتك سواء انها تفضل ممارسة العلاقة الزوجية او انها اصبحت غير قادرة علي الممارسة المستمرة وحاول إسعادها بطرق اخري وينتج عن ذلك تقربها منك وزيادة رغبتها في ممارسة العلاقة الزوجية كما هناك بعض الأوقات التي لا ترغب المرأة فيها ممارسة العلاقة الزوجية بسبب ارهاقها او عدم حالاتها النفسية الغير جيدة  والضغط اليومي والمسئولية لذلك فيجب علي كل رجل أن يراعي هذه الفترة ولا يطلب من زوجته ممارسة العلاقة الحميمة

هبة قطب أسباب مشاكل العلاقات الزوجية ممارسة العلاقة الحميمة العلاقات الزوجية ممارسة العلاقة الزوجية

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