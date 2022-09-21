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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول ظهور لـ كولر.. موعد مباراة الأهلي وبتروجيت الودية

الأهلي
الأهلي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أولى مبارياته الودية، استعداداً للموسم الجديد، أمام بتروجيت، على ملعب الأهلي we السلام.

وتعد هذه المباراة هي الأولى للنادي الأهلي مع مدربه الجديد السويسري مارسيل كولر.

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موعد مباراة الأهلي وبتروجيت

ومن المنتظر أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً، بتوقيت القاهرة، لكنها لن تُذاع بناء على رغبة المدير الفني الجديد للأهلي السويسري مارسيل كولر.

ويواجه النادي الأهلي أيضاً فريق أسوان يوم 25 سبتمبر الجاري، على أن يختتم مبارياته الودية أمام طلائع الجيش يوم 29 من نفس الشهر استعداداً لأول لقاء رسمي للفريق الأحمر.

ويواجه النادي الأهلي نظيره الاتحاد المنستيري التونسي في أوائل شهر أكتوبر القادم، في إطار دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلى بتروجيت السلام موعد مباراة الأهلي وبتروجيت أسوان طلائع الجيش الاتحاد المنستيري التونسي

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