رسالة نارية من كولر لإدارة الأهلي بشأن الصفقات الجديدة

أثنى أحمد فوزي حارس مرمى الأهلي السابق على مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي.

قال أحمد فوزي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لا يوجد مدير فني جاء الأهلي خلال الفترة الماضية وقام بفترة إعداد، عكس مارسيل كولر، الذي يُعد حاليًا الفريق".

وأضاف: "السيرة الذاتية لمارسيل كولر قوية للغاية، فضلا عن شخصيته وبحثه عن التفاصيل الصغيرة".

وواصل: "سياسة اليوم الكامل التي يتبعها مارسيل كولر، أنتجت حالة من التركيز الشديد لدى النادي الأهلي".

رسالة كولر لإدارة الأهلي بشأن الصفقات الجديدة

واختتم فوزي حديثه قائلاً: "مارسيل كولر قال لإدارة الأهلي ستوب لما إدارة الأهلي قالتله احنا هنجيب لاعيبة، مارسيل كولر تمسك باختياره الكامل للصفقات".

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