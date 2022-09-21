إسلام صادق: مدرب لايبزيج الألماني كان مرشحاً بقوة لتدريب الأهلي قبل كولر

أكد الإعلامي إسلام صادق أن الألماني ماركو روزه المدير الفني السابق لفريق بروسيا دورتموند كان مرشحاً بقوة لتدريب فريق النادي الأهلي قبل الاستقرار في النهاية على السويسري مارسيل كولر من جانب مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "أحد رجال الأعمال الكبار العرب عرض على مجلس إدارة النادي الأهلي التعاقد مع الألماني ماركو روزه لتدريب الفريق الأحمر عقب إقالة البرتغالي ريكاردو سواريش وعرض رجل الأعمال الشهير تحمل راتبه السنوي الذي يبلغ 3 ملايين دولار بواقع 250 ألف دولار في الشهر الواحد".

كولر مديراً فنياً لـ الأهلي

وتابع:" الأهلي استقر في النهاية على السويسري مارسيل كولر لتدريب الفريق بدلاً من التعاقد مع ماركو روزه مدرب لايبزيج الألماني في الوقت الحالي".