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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الاتحاد يفجر مفاجأة مدوية: أشخاص في الأهلي مش عايزني أرجع

صدى البلد

تحدث فوزي الحناوي، لاعب نادي الاتحاد السكندري، عن أن هناك أشخاصًا في النادي الأهلي، رفض أن يسميهم، لن يسمحوا بعودته للنادي مرة أخرى، حسب قوله.

وأكد الحناوي، خلال مقابلة مع برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، المذاع على قناة «صدى البلد»، سعيه نحو العودة للنادي الأهلي مرة أخرى، مضيفًا «تم استبعادي من قائمة الأهلي المحلية بدون أي علم».

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وتابع «تعرضت للإيقاف والتحقيق من اتحاد الكرة بسبب أني كنت ماضي عقد إعارة مع سموحة موسمين، ولعبت معهم موسمًا واحدًا».

وأوضح «سموحة كان يطالب بحقه من الأموال عن السنة الثانية.. الأهلي لم يدفع هذه الأموال لسموحة، وكان مطلوب مني أن أدفع أنا الفلوس».

وأشار إلى أن الخطأ كان من أشخاص في النادي الأهلي، مضيفًا «هناك أشخاص في الأهلي بسبب ذلك لن يسمحوا بعودتي للنادي ولو أصبحت أفضل لاعب في مصر».

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واختتم تصريخاته «أتمنى أن أصل لمرحلة أن الأهلي والزمالك يسعيان للتعاقد معي عن طريق نادي الاتحاد السكندري».

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