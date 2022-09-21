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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ازاي تعمل كدا؟!.. علاء ميهوب يفتح النار على صلاح محسن بسبب الأهلي

صدى البلد

فتح علاء ميهوب، نجم النادي الأهلي الأسبق، النار على صلاح محسن، لاعب الفريق، بعد تفاوضه مع نادي أخر أثناء تواجده في القلعة الحمراء حالياً.

وقال علاء ميهوب في تصريحات عبر برنامج اللعيب على قناة “إم بي سي مصر”: “أنا مستغرب جدًا هو إزاي أنت تبقي في النادي الأهلي وتروح تتفاوض مع أي نادٍ تاني في مصر مع احترامي لكل الأندية، ازاي تعمل كدا؟!”.

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وتابع: “هو إزاي أنت تبقى موجود في أفضل نادي في مصر وافريقيا والوطن العربي وتتفاوض مع أي نادي تاني!”.

وأضاف: “مسألتش نفسك أنت طالع إعارة ليه؟ عشان مستواك يبقي الغلط عند مين؟، الغلط عندك ومتلومش غير نفسك”.

وأكمل: “صلاح محسن، لم يثبت نفسه مع الأهلي، على الرغم من أنه لديه إمكانيات كبيرة، وأي مدرب يتمنى يكون لديه لاعب بنفس مواصفاته، صغير في السن وسرعة ومهارة”.

وأستطرد: “الأهلي تعاقد معك بمبلغ خيالي وضجة إعلامية مش طبيعية، كل تلك الأمور طبيعي تجعلك في أعلى مستوياتك”.

علاء ميهوب لصلاح محسن: متلومش غير نفسك

واختتم: “أنت جاي النادي الأهلي.. أنا أروح ألعب في الأهلي وأدفع فلوس، وإنما أنت انضميت للأهلي بهذا الرقم الكبير ولم تثبت نفسك مع الفريق، متلومش غير نفسك”.

الأهلى صلاح محسن علاء ميهوب إفريقيا النادي الأهلي

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