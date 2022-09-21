مش للأهلي.. بيراميدز يقرر بيع إبراهيم عادل نهائياً "وجهة مفاجأة"

فجر الإعلامي مهيب عبدالهادي، مفاجأة مدوية بشأن مستقبل إبراهيم عادل، لاعب نادي بيراميدز، مع الفريق السماوي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال مهيب عبدالهادي في تصريحات عبر برنامجه “اللعيب” على قناة إم بي سي مصر: “نادي بيراميدز قرر نهائياً بيع إبراهيم عادل خلال الفترة القادمة”.

وتابع: “نادي بيراميدز يريد أن يحقق إستفادة مادية كبيرة من وراء اللاعب إبراهيم عادل نظير بيعه خلال الفترة المقبلة”.

وجهة إبراهيم عادل المقبلة

واختتم: “كان هناك صراع قوي من النادي الأهلي لضم إبراهيم عادل خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية ولكن بيراميدز مش هيبيع للأهلي وحدد أن تكون وجهته هي الإحتراف الخارجي”.

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