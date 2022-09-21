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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

لسه فيه كتير.. إعلامي يٌفجّر مفاجأة مدوية بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

صدى البلد

فجّر الإعلامي مهيب عبدالهادي، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن عودة رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز إلى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وكتب مهيب عبدالهادي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً: “خلاصة الكلام في موضوع رمضان صبحي كانت توجد قديمًا مفاوضات من الزمالك والموضوع تم غلقه تمامًا من الطرفين، لعدم وجود رغبة من رمضان صبحي، انما موضوع الأهلي لسه فيه كثير من الوقت، شكرا”.

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وفي سياق متصل، كشف الإعلامي محمد شبانة، أن الفترة الماضية شهدت مفاوضات قوية من جانب إدارة الزمالك مع مسئولي بيراميدز ورمضان صبحي لضم الأخير لصفوف القلعة البيضاء.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC، الأخير عرض الثنائي أوباما ومحمود علاء على مسئولي بيراميدز بجانب دفع مقابل مادي نظير الحصول على خدمات رمضان صبحي.

وأتم شبانة، الصفقة كانت في طريقها للإتمام للزمالك قبل أن تتوقف بسبب رغبة رمضان صبحي والذي اعتذر لمسئولي الزمالك وأكد لهم أن الأولوية له هي الاحتراف في أوروبا حال الرحيل عن بيراميدز.

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