برلمانية: تولى سيدة منصب مستشار شيخ الأزهر انتصار للمرأة في وجه التشدد

أشادت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بموافقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب على ندب الدكتورة نهلة الصعيدى لتولى منصب مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين إلى جانب مهام مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب.

وتقدمت النائبة سميرة الجزار فى بيان صحفى لها بالتهنئة الى الدكتورة نهلة الصعيدى أول إمرأة تتولى منصب مستشار شيخ الأزهر فى تاريخ مصر مؤكدة على ثقتها التامة في قدرتها على تحمل المسؤولية على أكمل وجه.

كما أكدت النائبة سميرة الجزار على أن هذا الأمر يعد إنتصاراً من الازهر منارة العلم في العالم الإسلامي للمرأة فى وجه الأفكار المتشددة والنظرة الدونية تجاه المرأة وأن الأزهر الشريف يشهد تطوراً إيجابياً تحت قيادة شيخ الأزهر نحو تصحيح العديد من الأفكار والمفاهيم الخاطئة لدى المجتمع والتى لطالما كانت عقبة أمام تقدمه متمنية المزيد من النجاحات للمرأة واستمرار دمجها فى مجالات العمل المختلفة بشكل يسمح لها التعبير عن نفسها وقدرتها على العطاء والمشاركة في ازدهار المجتمع وتقدمه .