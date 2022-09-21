عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: تولى سيدة منصب مستشار شيخ الأزهر انتصار للمرأة في وجه التشدد

النائبة سميرة الجزار
النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب

أشادت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بموافقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب على ندب الدكتورة نهلة الصعيدى  لتولى منصب مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين إلى جانب مهام مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب.

وتقدمت النائبة سميرة الجزار فى بيان صحفى لها بالتهنئة الى الدكتورة نهلة الصعيدى  أول إمرأة تتولى منصب مستشار شيخ الأزهر فى تاريخ مصر مؤكدة على ثقتها التامة في قدرتها على تحمل المسؤولية على أكمل وجه.

كما أكدت النائبة سميرة الجزار على أن هذا الأمر يعد إنتصاراً من الازهر منارة العلم  في العالم الإسلامي  للمرأة فى وجه الأفكار المتشددة  والنظرة الدونية تجاه المرأة وأن الأزهر الشريف يشهد تطوراً إيجابياً تحت قيادة شيخ الأزهر نحو تصحيح العديد من الأفكار والمفاهيم الخاطئة لدى المجتمع والتى لطالما كانت عقبة أمام تقدمه متمنية المزيد من النجاحات للمرأة واستمرار دمجها فى مجالات العمل المختلفة بشكل يسمح لها التعبير عن نفسها وقدرتها على العطاء والمشاركة في ازدهار المجتمع وتقدمه .

الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسريب الخلطة السرية للدجاج المقرمش لمحل شهير |تعرف عليها

لسه فيه كتير.. إعلامي يٌفجّر مفاجأة مدوية بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

مش للأهلي.. بيراميدز يقرر بيع إبراهيم عادل نهائياً "وجهة مفاجأة"

مشادة كلامية وعقوبة قاسية.. تفاصيل صدام سيد عبد الحفيظ مع صلاح محسن

أنا مليونير| عمر كمال يفجر مفاجأة ويكشف عن حجم ثروته .. تفاصيل

ندى الكامل لـ عمر كمال: بحبك والأخير يرد: مفيش أحلي منك يانونا

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21-9-2022

المعدن النفيس يتوهج من جديد.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21-9-2022

ترشيحاتنا

بعد إعلان التعبئة الجزئية.. بوتين يلوح باستخدام أسلحة دمار شامل

عبدالغفار: إنشاء معاهد جديدة لـ الأسنان والكلى وصحة المرأة والطفل

فاروق جعفر يكشف عن أفضل صفقتين للزمالك

الأهلي يغري المقاولون العرب بصفقات تبادلية لضم خليفة أحمد حجازي

استولى على 30 مليون جنيه.. مستريح طنطا يواجه عقوبة الحبس 7 سنوات

الدولار يرتفع بسرعة البرق.. واقتصادات الدول النامية تدفع الثمن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطر ومحرمة دوليًا.. الولادة القيصرية «جريمة» طبية في حق سيدات مصر

نشرة المرأة.. حشرة تثير السوشيال ميديا بسبب انتشارها في المنازل وتسريب الخلطة السرية للدجاج المقرمش لمحل شهير ووصفة تنظف الشرايين بأسرع مما تتوقع

الحسد.. 7 علاجات لمواليد برج السرطان

بالعسل والثوم.. وصفات خارقة لتنظيف الشرايين من الدهون الملتصقة والمتراكمة

فيديو

وزارة التعليم تحسم الجدل حول موعد بدء الدراسة.. وتعليمات عاجلة للمدارس “فيديوجراف”

عام على وفاة حصن المحروسة.. المشير ومصر ومخطط الفوضى

الشيطان مأجرهم.. أحمد ماهر يهاجم مروجي الشائعات عن عادل إمام

بسبب مشهد مع محمد رمضان.. وفاء عامر تبكي على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حمادة عبد الجواد

في اليوم العالمي للسلام.. شكرًا فضيلة الإمام

فتحي حسين

مخاطر فبركة الإعلام الرقمي

د. داليا المتبولي

عن الحرم الجامعي

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

اﻟﻤﺰﻳﺪ