رئيس الفلبين يؤكد أهمية وجود نظام دولي قائم على القواعد ويلتزم بالقوانين

أكد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن ، أهمية وجود نظام دولي قائم على القواعد ويلتزم بالقوانين الدولية عند حل النزاعات.

وشدد ماركوس الابن - في كلمته أمام قادة العالم خلال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك ، وفقا لقناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم /الأربعاء/ - على ضرورة أن تحل الخلافات فقط بالوسائل السلمية، كما أنه يتعين على الحكومات حل النزاعات من خلال العقل والمنطق /على حد قوله/.

واستشهد الرئيس الفلبيني بإعلان مانيلا لعام 1982 واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والذي اعتبر أنهما يوفران إرشادات مفيدة لهذا العصر .. مؤكدا على الالتزام بسياسته الخارجية وهي أن الفلبين ستظل صديقة للجميع وليست عدوا لأحد.

