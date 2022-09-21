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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعدما تصدرت تريند جوجل.. إطلالات جريئة أثارت الجدل للفنانة سمية الخشاب

سمية الخشاب
سمية الخشاب

تصدرت الفنانة   سمية الخشاب  تريند جوجل، وذلك بسبب تصريحاتها الجريئة على السوشيال ميديا وصفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

 

اجرأ إطلالات الفنانة سمية الخشاب

 

وغالبا ما تعتمد إطلالات الفنانة سمية الخشاب على الجرأة، والاناقة، وهو ما يميزها عن جيلها من الفنانات.

 

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ويقع إختيار  الفنانة سمية الخشاب   على الفساتين  والملابس الكاجوال  والتي تبرز أنوثتها.

 

سمية الخشاب

 

وتعتمد سمية الخشاب على وضع المكياج بلمسات بسيطة تكشف عن جمال ملامحها.

 

سمية الخشاب

 

آخر أعمال سمية الخشاب

 

 

وكشفت الفنانة سمية الخشاب أنها تعود إلى السينما بفيلم جديد بعد غياب دام لسنوات طويلة.

 

سمية الخشاب


 وقالت في تصريح خاص لـ “صدى البلد”: “عندما عرض علي هذا الفيلم أعجبت به للغاية، خاصة أن قصة العمل ثريةوتدور في إطار تشويقي، ودوري فيه مختلف ولم أقدمه من قبل”.

 

سمية الخشاب

 

وأكدت أنها وقعت عقد الفيلم وستبدأ تصويره قريبا وسيكون مفاجأة للجميع، لافتة إلى أن الشركة المنتجة لم تستقر على اسم الفيلم، وجارٍ اختيار باقي فريق العمل المشاركين معها.

 

سمية الخشاب
سمية الخشاب
سمية الخشاب
سمية الخشاب
سمية الخشاب
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