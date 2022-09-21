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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأعلى منذ 20 عامًا.. الدولار يرتفع بشكل جنوني بعد إعلان بوتين الحرب

الدولار يرتفع بشكل
الدولار يرتفع بشكل جنوني بعد إعلان بوتين الحرب

أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية اليوم الأربعاء، أنّ الدولار ارتفع إلى أعلى مستوى منذ 20 عامًا، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعبئة جزئية للجيش الروسي.

أفادت وكالة "بلومبرج"، بأن الأسهم الأوروبية تراجعت مع إعلان الرئيس الروسي التعبئة الجزئية، كما ارتفعت أسعار النفط، كما أكّدت وكالة "تاس" الروسية، ارتفاع سعر صرف اليورو في بورصة موسكو لأول مرة منذ 6 أيلول.

وفي وقت سابق، أكّدت وكالة "انترفاكس"، عن انخفاض قيمة الروبل مقابل الدولار واليورو في بورصة موسكو، بعد خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإعلانه التعبئة الجزئية.

وكان الرئيس الروسي، قد أعلن التعبئة الجزئية للجيش الروسي. كما أشار إلى "أننا سنستخدم كل الوسائل الموجودة والإمكانيات المتاحة للحفاظ على أراضينا وسيادتنا"، مؤكدًا "أننا نؤيد قرارات استقلال مناطق دونباس وزابوروجيا وخيرسون".

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