جاليري مصر يحتفي بالتشكيلية الكويتية غادة الكندري الأحد المقبل

تحل الفنانة التشكيلية الكويتية غادة الكندري ضيفاً على جاليري مصر الذي يحتفي بافتتاح معرضها الشخصي الأول بمصر وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأحد القادم الموافق 25 سبتمبر الجاري بحضور لفيف من الفنانين والنقاد والجمهور.



وصرح الفنان محمد طلعت مدير جاليري مصر .. "تستمر أهدافنا الجادة في خلق مساحة جادة لتعريف جمهور الفن التشكيلي في مصر بمجموعة من الفنانين العرب المتميزين والتعرف على أساليبهم ومدارسهم وتجاربهم الإبداعية .. يتمحور عالم الفنانة غادة الكندري حول الأسرة والمرأة منها بصفة خاصة، وفي هذا العرض الذي يأتي تحت عنوان "في نهاية اليوم .. نظل جميعاً أطفالاً" لمحة مهمة من شخصيتها الفنية وعالمها الخاص المشحون بالمشاعر والخيال والذكريات."





تدور الأعمال كما جاء على لسان الفنانة غادة الكندري .. "عكست رسوماتي علاقتي بأصدقائي وعائلتي وموقفي من الحياة اليومية، بعد مرور 50 عامًا لم يتغير الكثير، الخيط الذي يربط بين أعمالي الحالية وبعضها البعض هو نفسه الذي يربطني بطفولتي، فلا زلت أرسم بذات الألم والعاطفة والإلحاح كما لو كنت ذلك الطفل، وما زال حبي للأزياء واللون والفكاهة هو ما يدفعني للرسم، يعرض "في نهاية اليوم" لمحة عن حياتي في السنوات العشرين الماضية، ويوضح كيف تؤثر حياتي على أعمالي، وبدورها، كيف تؤثر أعمالي عليّ، يجمع هذا المعرض بين مجموعة من لوحاتي ورسوماتي منذ عام 2007 حتى وقتنا الحاضر، وبين دفتر يومياتي الذي يعود إلى أوائل عام 2010."





غادة الكندري فنانة كويتية ولدت في دلهي عام 1969، وفي عام 1992 حصلت على بكالوريوس في الإعلام من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وقد كانت دورة الرسم التي استمرت ستة أسابيع في مدرسة الفنون البصرية هي التي شكلت أسلوبها الحالي في الرسم، والذي تأثر أيضًا في وقت مبكر بالرسامين الكلاسيكيين: سيزان، ماتيس، شيلي، موديجلياني وكليمت، والكتب المصورة.

في الآونة الأخيرة اتجهت في أعمالها إلى أشكال أكثر تجريدية واعتمدت على تفكيك اشكالها المعتادة والتخلي عن الأشكال المألوفة التي اعتادت عليها فسمح لها هذا الأسلوب بالانغماس أكثر في أعمالها.



تتراوح أعمال غادة التصويرية بين لوحات أكريليكية كبيرة تستكشف مجموعة واسعة من المشاعر الإنسانية والتعقيدات، وبين رسومات صغيرة بالقلم والحبر تدون الحياة اليومية. أقامت الفنانة العديد من المعارض الفردية في الكويت، وشاركت في العديد من المعارض الجماعية محليًا ودوليًا.



يستمر عرض الأعمال حتى 20 أكتوبر 2022 جاليري مصر (4أ شارع أبن زنكي - الزمالك - القاهرة).