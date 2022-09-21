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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يعتقد أنه المسيح.. تفاصيل صادمة عن الاضطرابات النفسية للممثل عزرا ميلر

عزرا ميلر
عزرا ميلر

مازال الممثل الشاب عزرا ميلر يسبب الجدل والأزمات بسبب حالته العقلية والاضطرابات التي يعاني منها ما يضعه في مشكلات قانونية ويورط معه شركة وارنر بروس. 

 

كان عزرا ميلر بطل شخصية The Flash واحدا من النجوم الواعدين الذين تتنبأ لهم هوليوود بمستقبل ناجح، لكنه الآن أصبح أحد أكثر الممثلين اضطرابا، ويشكل قلقا على نفسه والآخرين. 

عزرا ميلر

 

في مارس الماضي اعتدى عزرا ميلر 29 عما، على سيدة أثناء غنائها في إحدى الحانات، وحينما حاولت الشرطة ردعه قال إنه شخص ثنائي الميول الجنسية ويصور أية اعتداءات يتعرض لها بحجة الاضطهاد.

 

وفي تقرير نشرته مجلة فانيتي فير، تم الكشف عن الاضطرابات العميقة التي يمر بها عزرا ميلر الذي غامرت شركة وارنر برازرز بإنتاج فيلما له بميزانية 200 مليون دولار والمقرر طرحه قريبا. 

 

ومن عام 2020 تم اتهام بطل شخصية فلاش في العديد من القضايا بالاعتداء والإساءة العاطفية للآخرين، ومازال متورطا في نتائج أفعاله. 

 

يعتقد عدد من الأشخاص الذي هم على معرفة مقربة من عزرا ميلر منذ حوالي 10 أعوام، أن الاضطرابات النفسية داخله تأججت نتيجة الضغط العاطفي الذي تعرض له منذ طلاق والديه. 

ميلر

 

انفصل والدا ميلر بعد عقود من الزواج، وتقول مصادر مقربة إن والده تزوج مجددا بسرعة، فبدأ الممثل الشاب يشعر بالخوف وفقدان السيطرة على نفسه في الأماكن العامة. 

 

أجرى عزرا ميلر رحلة إلى أيسلندا برفقة من وصفه بمستشاره الروحي الذي كان يغذي داخل عقله أنه المسيح التالي، وأن الماسونيين كانوا يرسلون شياطين لقتله، وهو السبب الرئيسي في الاضطرابات التي اجتاحته. 

 

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في بيان رسمي.. عزرا ميلر يعتذر عن تصرفاته ويبدأ علاج مشكلاته العقلية

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عزرا ميلر يخسر دوره في The Flash بسبب حوادث الاعتداء المتكررة

 

اعتذار عزرا ميلر 

 

كشف الممثل الشاب عزرا ميلر عن لجوئه مؤخرا لعلاج مشكلاته الصحية العقلية والنفسية بعدما ورط نفسه مؤخرا في العديد من المشكلات وتعرض للاعتقال من قبل الشرطة عدة مرات ما هدد مستقبله الفني ومشروعاته المرتقبة في أغسطس الماضي. 

 

وفي بيان قدمه إلى مجلة فاريتي، كسر عزرا ميلر الصمت حول سلكه المثير للقلق مؤخرا، والذي أدى إلى تورطه في عدد من القضايا والأزمات القانونية، واتهامه بالاعتداء على آخرين والإساءة لهم. 

 

كما اعتذر عزرا ميلر في بيانه عن أفعاله السابقة، موضحا أنه مر بأزمة شديدة مؤخرا، وأدرك الآن أنه يعاني من مشكلات عقلية معقدة وبدء في علاجها والتعامل معها، مؤكدة على التزامه بالقيام بكل ما يلزم للعودة إلى حياة صحية آمنة ومثمرة. 

 

عزرا ميلر اعتذار عزرا ميلر أزمات عزرا ميلر الضغط العاطفي The Flash

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