عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يزيد إنتاجه.. محصول واحد لا يتأثر بالتغيرات المناخية العنيفة

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية


كشف عبد المسيح سمعان أستاذ التغيرات المناخية والبيئية تفاصيل مبادرة حبوب البحر الأسود .


وقال " سمعان " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، إن التوقعات كبيرة فى التصدى للتغيرات المناخية فى مؤتمر المناخ العالمى COP 27  بالتزامن مع تصريحات الأمم المتحدة ان مصر جادة فى هذا المؤتمر ودعوته لدول العالم الخروج من فترة الالتزامات إلى التنفيذ الفعلى .


وأشار إلى أن المحصول الوحيد الذى يمكن أن ينجو من التغيرات المناخية هو القطن لزيادة انتاجيته فى حال ارتفاع درجات الحرارة  من واحد ونصف إلى 3 درجات   ضرورة الانتباه لمخاطر الانبعاثات الحرارية وتكاتف ودعم الدول وتدشين البنية التحتية لمواجهة التحديات المناخية وإطلاق مبادرة حبوب البحر الأسود .

 

ونوه  أن الحرب الروسية الأوكرانية منعت تصدير الحبوب من أوكرانيا التى تعتبر من أكبر مصدرى دول العالم والتى تمنحها 45 مليون طن من الحبوب وتم عمل اتفاقية وساطة تركية بين روسيا وأوكرانيا لاستئناف تصدير الحبوب واتجاه الشحنات إلى الدول النامية لأنها أكثر الدول تضررا من هذه الأزمة خاصة فى ظل تأثر المحاصيل الزراعية بالتغيرات المناخية بنسب 25% .

 

 

 

إتفاقية التغيرات المناخية المحاصيل الزراعية البنية التحتية درجات الحرارة الأمم المتحدة الخروج هذا الصباح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني مفاجئ لـ الدولار عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه في البنوك

بالأسماء .. شوبير يعلن تعاقد الأهلي مع 7 صفقات جديدة

تسريب الخلطة السرية للدجاج المقرمش لمحل شهير |تعرف عليها

أعلن صفقتين جديدتين.. شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

مش للأهلي.. بيراميدز يقرر بيع إبراهيم عادل نهائياً "وجهة مفاجأة"

لسه فيه كتير.. إعلامي يٌفجّر مفاجأة مدوية بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

أنا مليونير| عمر كمال يفجر مفاجأة ويكشف عن حجم ثروته .. تفاصيل

نفاد تذاكر الطيران.. الهروب الكبير من روسيا بعد إعلان التعبئة الخطير

ترشيحاتنا

الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ628 مواطنا بقافلتين متخصصتين في مجال طب العيون بالبحيرة

رونالدو عن مستقبله بمنتخب البرتغال: سأكون في مونديال قطر ويورو 2024

لبحث عدد من الملفات.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة

ما وراء إعلان بوتين بإقرار التعبئة العامة لقواته المسلحة.. تفاصيل

سيدنا أعلى وأبلغ من السيد.. نص مذكرة دفاع مبروك عطية في أولى جلسات محاكمته

طرح تذاكر مباراتي منتخب مصر أمام النيجر وليبيريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماشي بعكازات.. ماذا حدث لبيومي فؤاد؟ صورة تثير قلق جمهوره

اتغيرت أوي.. جنات تثير الجدل بوزنها المثالي على اليخت

نسرين طافش تخطف قلوب المتابعين بإطلالة ساحرة من أحدث جلسة تصوير.. شاهد

على غير العادة.. كنزي عمرو دياب تتألق بإطلالة محتشمة| شاهد

فيديو

هدد بالرحيل للزمالك.. كواليس خناقة صلاح محسن وسيد عبدالحفيظ| فيديوجراف

وزارة التعليم تحسم الجدل حول موعد بدء الدراسة.. وتعليمات عاجلة للمدارس “فيديوجراف”

عام على وفاة حصن المحروسة.. المشير ومصر ومخطط الفوضى

الشيطان مأجرهم.. أحمد ماهر يهاجم مروجي الشائعات عن عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

فرصة العرب الآن

حمادة عبد الجواد

في اليوم العالمي للسلام.. شكرًا فضيلة الإمام

د. فتحي حسين

مخاطر فبركة الإعلام الرقمي

د. داليا المتبولي

عن الحرم الجامعي

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ