يزيد إنتاجه.. محصول واحد لا يتأثر بالتغيرات المناخية العنيفة



كشف عبد المسيح سمعان أستاذ التغيرات المناخية والبيئية تفاصيل مبادرة حبوب البحر الأسود .



وقال " سمعان " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، إن التوقعات كبيرة فى التصدى للتغيرات المناخية فى مؤتمر المناخ العالمى COP 27 بالتزامن مع تصريحات الأمم المتحدة ان مصر جادة فى هذا المؤتمر ودعوته لدول العالم الخروج من فترة الالتزامات إلى التنفيذ الفعلى .



وأشار إلى أن المحصول الوحيد الذى يمكن أن ينجو من التغيرات المناخية هو القطن لزيادة انتاجيته فى حال ارتفاع درجات الحرارة من واحد ونصف إلى 3 درجات ضرورة الانتباه لمخاطر الانبعاثات الحرارية وتكاتف ودعم الدول وتدشين البنية التحتية لمواجهة التحديات المناخية وإطلاق مبادرة حبوب البحر الأسود .

ونوه أن الحرب الروسية الأوكرانية منعت تصدير الحبوب من أوكرانيا التى تعتبر من أكبر مصدرى دول العالم والتى تمنحها 45 مليون طن من الحبوب وتم عمل اتفاقية وساطة تركية بين روسيا وأوكرانيا لاستئناف تصدير الحبوب واتجاه الشحنات إلى الدول النامية لأنها أكثر الدول تضررا من هذه الأزمة خاصة فى ظل تأثر المحاصيل الزراعية بالتغيرات المناخية بنسب 25% .