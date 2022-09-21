الحرب والفائدة.. قفزة كبرى في سعر الدولار والذهب اليوم

قفز سعر الدولار الأربعاء 21 سبتمبر لأعلى مستوى له في عقدين، إذ هزت تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن التعبئة العسكرية واتهاماته للغرب، الأسواق قبل رفع مرجح حاد في أسعار الفائدة من المركزي الأمريكي.

وأمر “بوتين”، اليوم الأربعاء، بأول تعبئة للجيش في بلاده منذ الحرب العالمية الثانية، وأنذر الغرب من أنه إذا واصل ما وصفه بأنه "ابتزاز نووي"؛ فإن موسكو سترد بكل ترسانتها الضخمة.

مؤشر الدولار الأمريكي

وقدمت تلك الأنباء لمؤشر الدولار دفعة قوية، وهو المؤشر الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من كبرى العملات المنافسة، إذ ارتفع بأكثر من 0.5% إلى 110.87 وهو أعلى مستوى منذ 2002.

ووقع عبء البيع بسبب تلك الأنباء على العملات الأوروبية، إذ فاقمت تصريحات بوتين من المخاوف المتعلقة بآفاق الاقتصاد بالنسبة لمنطقة تعاني بالفعل من تبعات تقليص روسيا لإمدادات الغاز.

وارتفع مؤشر الدولار حتى الآن هذا العام 16% وفي طريقه لتسجيل أكبر زيادة سنوية منذ عام 1981. ويقول محللون إن أجواء الغموض الجيوسياسي المتنامي تزيد من قوة الدولار.

اليورو والعملات الأخرى

وتراجع اليورو لأدنى مستوى في أسبوعين مسجلا 0.9885 دولار على مقربة من أدنى مستوى في عقدين الذي وصل له في وقت سابق هذا الشهر، وهبط اليورو في أحدث تداولات بنسبة 0.6% مسجلاً 0.9912 دولار.

ونزل الإسترليني 0.4% مسجلاً مستوى منخفضاً جديداً هو الأدنى في 37 عاما عند 1.1304 دولار حتى قبل تصريحات بوتين.

ووصل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي أيضاً لأدنى مستوياتهما في سنوات.

وسجل الدولار الأسترالي 0.6655 دولار، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2020، بينما هبط الدولار النيوزيلندي إلى 0.5877 دولار وهو أقل مستوى منذ أبريل 2020.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب مع إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية للجيش مع استمراره في الحرب على أوكرانيا منذ أواخر فبراير الماضي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.7% مسجلاً 1683 دولار للأونصة، لكن مكاسب الذهب ظلت محدودة مع سعي المستثمرين لملاذ آمن في الدولار أيضا الذي ارتفع لمستوى جديد هو الأعلى في عقدين مقابل سلة من العملات الكبرى مما يرفع تكلفة الذهب على المشترين من الخارج.



وظل الاهتمام منصباً على قرار السياسة النقدية المنتظر من الفدرالي الأميركي، إذ يراهن المتعاملون على ترجيح بنسبة 81% أن رفع سعر الفائدة سيتم بمقدار 75 نقطة أساس أخرى بينما هناك احتمال بنسبة 19% أن تكون الزيادة بنقطة مئوية كاملة.

وعلى الرغم من أن الذهب يعد ملاذاً استثمارياً آمناً خلال فترات الغموض السياسي والاقتصادي، فإن رفع الفائدة يقلل من جاذبيته لأن الذهب لا يدر عائداً.

المعادن النفيسة الأخرى

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 19.34 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.3% إلى 924.56 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.2% إلى 2163.75 دولار.