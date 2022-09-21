خلال لقائه بالسيسي.. وزير الإعلام العماني يشيد بالتنمية الشاملة في مصر

نقل الدكتور عبد الله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام العماني تحيّاتِ السُّلطان هيثم بن طارق سلطان عمان ـ إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنّياته له بدوام الصحة والسعادة وللشعب المصري المزيد من التقدم .

كمل حمَّل الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الاعلام العماني تحيّاته وتمنّياته الطيبة إلى السُّلطان هيثم بن طارق بموفور الصحة والعافية وللشعب العُماني استمرار الرقي والازدهار.



جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي وزراءَ الإعلام المشاركين في أعمال الدورة ال 52 لمجلس وزراء الإعلام العرب بقصر الاتحادية بالقاهرة.

كما أشاد وزير الإعلام في كلمة ألقاها خلال اللقاء بعملية التنمية الشاملة التي تشهدها جمهورية مصر العربية الشقيقة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكّد على أهمية الدور الذي يقوم به الإعلام في البناء التنموي والحضاري، وتعزيز المحتوى الإعلامي العربي الذي يرسّخ قوة الكيانات الوطنية واستقرارها من جميع النواحي، وأهمية قيام الإعلام بنشر الفهم الصحيح والعميق لمقاصد الدين الإسلامي الذي يدعو للسِّلم والاستقرار وبناء الأوطان ونشر المعرفة والعلم.