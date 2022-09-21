عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال لقائه بالسيسي.. وزير الإعلام العماني يشيد بالتنمية الشاملة في مصر

صدى البلد

نقل  الدكتور عبد الله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام  العماني تحيّاتِ  السُّلطان هيثم بن طارق سلطان عمان ـ إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي  وتمنّياته له بدوام الصحة والسعادة وللشعب المصري  المزيد من التقدم  .

كمل حمَّل الرئيس عبدالفتاح السيسي  وزير الاعلام العماني  تحيّاته وتمنّياته الطيبة إلى السُّلطان هيثم بن طارق بموفور الصحة والعافية وللشعب العُماني استمرار الرقي والازدهار.


جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي وزراءَ الإعلام المشاركين في أعمال الدورة ال 52 لمجلس وزراء الإعلام العرب بقصر الاتحادية بالقاهرة.

 

كما أشاد  وزير الإعلام في كلمة ألقاها خلال اللقاء بعملية التنمية الشاملة التي تشهدها جمهورية مصر العربية الشقيقة بقيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وأكّد  على أهمية الدور الذي يقوم به الإعلام في البناء التنموي والحضاري، وتعزيز المحتوى الإعلامي العربي الذي يرسّخ قوة الكيانات الوطنية واستقرارها من جميع النواحي، وأهمية قيام الإعلام بنشر الفهم الصحيح والعميق لمقاصد الدين الإسلامي الذي يدعو للسِّلم والاستقرار وبناء الأوطان ونشر المعرفة والعلم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي وبتروجيت مباشر الآن (5-1) لحظة بلحظة

ارتفاع جنوني مفاجئ لـ الدولار عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه في البنوك

في هذه الحالة.. صفحات عبدالله رشدي ستختفي من مواقع التواصل الاجتماعي| تفاصيل

بالأسماء .. شوبير يعلن تعاقد الأهلي مع 7 صفقات جديدة

أعلن صفقتين جديدتين.. شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

سيلفي مع محمد صلاح من الميكروباص.. حكاية صورة أشعلت السوشيال ميديا

عامر: مهاجم دولي في الدوري الأوروبي.. تعرف علي صفقة الأهلي القادمة

قفزة مفاجئة في الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن بمصر

ترشيحاتنا

بعد قرار بوتين بالتعبئة.. ارتفاع قياسي لـ الدولار وانهيار لبقية العملات

خطة النواب : من المحتمل رفع البنك المركزي سعر الفائدة غدًا.. فيديو

لماذا قفزت أسعار الدولار والنفط بعد إعلان التعبئة والتهديد بالنووي؟

الشجعان.. بايدن يعلق على تظاهرات إيران بعد مقتل سيدة

انفجار أسعار الخبز.. خطر الجوع يظهر في أوروبا

علاقة عاطفية|قصة اختفاء فتاة بورسعيد والنيابة تأمر بعرضها على الطب الشرعي لبيان عذريتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالاسود الجريء.. زوجة خالد سليم تشعل السوشيال ميديا| شاهد

إزاي تتغدى بـ 10 جنيه أكلة سورية لذيذة

كاش مايوه أنيق.. ريم البارودي تخطف الأنظار على البحر| شاهد

اليوم العالمي للزهايمر.. أطعمة تحمي من الإصابة بالمرض| احذر هذه الأنواع

فيديو

حسين فهمي: توجد أفلام هامة لم يشاهدها الجمهور الحديث ويجب إعادة ترميمها

عمر كمال يتحدث عن ثروته وسر فسخ خطبته وهجومه على الراقصات |فيديوجراف

هدد بالرحيل للزمالك.. كواليس خناقة صلاح محسن وسيد عبدالحفيظ| فيديوجراف

وزارة التعليم تحسم الجدل حول موعد بدء الدراسة.. وتعليمات عاجلة للمدارس “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

فرصة العرب الآن

حمادة عبد الجواد

في اليوم العالمي للسلام.. شكرًا فضيلة الإمام

د. فتحي حسين

مخاطر فبركة الإعلام الرقمي

د. داليا المتبولي

عن الحرم الجامعي

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ