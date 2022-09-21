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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشجعان.. بايدن يعلق على تظاهرات إيران بعد مقتل سيدة

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن دعمه للاحتجاجات التي تم تنظيمها في جميع أنحاء إيران والتي خرجت نتيجة وفاة سيدة اعتقلتها شرطة الآداب في البلاد.

وقال بايدن في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "اليوم، نقف مع المواطنين والنساء الشجعان في إيران، الذين يتظاهرون الآن لتأمين حقوقهم الأساسية"، وفقًا لما نقلته صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

احتجاجات إيران

واتسعت رقعة الاحتجاجات في إيران، على خلفية مقتل الشابة "مهسا أميني" على يد "شرطة الأخلاق".

وخرج المتظاهرون في العاصمة طهران، وشوارع في مدينة سنندج غربي إيران، وغيرها من المدن، تنديدا بوفاة مهسا أميني.

وردد المحتجون هتافات "الموت للدكتاتور"، كما ظهرت النساء وهن يخلعن الحجاب ويلوحن به، احتجاجا على سياسة الحجاب الإلزامي في البلاد.

فيما أشارت منظمات حقوقية إلى مقتل رجلين برصاص قوات الأمن، في مدينة سقز الكردية، وقُتل اثنان آخران في بلدة ديواندره، وآخر في دهكلان.

وأكد المتظاهرون أن احتجاجاتهم تهدف إلى إسقاط النظام بأكمله، مرددين هتافات ضد المرشد الإيراني علي خامنئي ونجله.

من جهته، قال قائد شرطة طهران الكبرى، حسين رحيمي تعليقا على مقتل مهسا أميني إن "الحادث كان مؤسفًا بالنسبة لنا ونتمنى ألا نشهد مثل هذه الحوادث".

وأوضح أن اتهامات كاذبة وُجهت ضد الشرطة الإيرانية، وأن أميني لم تتعرض لأذى جسدي أثناء وبعد احتجازها، مضيفا أن الشرطة "فعلت كل شيء" لإبقائها على قيد الحياة.

ايران الرئيس الأمريكي الاحتجاجات جو بايدن مهسا أميني

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