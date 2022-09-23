شكري يستعرض الموقف المصري من القضايا الإقليمية والدولية باجتماع نظرائه في عدة دول

شارك سامح شكري وزير الخارجية يوم 23 سبتمبر الجاري، في الإجتماع الذي عقده وزير خارجية الولايات المتحدة "أنتوني بلينكن" مع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجى ومصر والعراق والأردن واليمن، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وذلك على هامش أعمال الدورة ٧٧ للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي تصريحات للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلى أن السيد سامح شكرى استعرض خلال اللقاء الموقف المصري إزاء عدد من القضايا الرئيسية المطروحة على الساحتين الدولية والإقليمية، وعلى رأسها عملية السلام في الشرق الأوسط، والأزمة في سوريا، فضلاً عن الملف اليمني وتداعيات الأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي العالمي.

وكشف المتحدث الرسمي أن الاجتماع صدر عنه بياناً مشتركاً تناول العلاقات الاستراتيجية والتاريخية والشراكة المتنامية بين الدول المشاركة في الاجتماع، والبناء على نتائج قمة جدة للأمن والتنمية المنعقدة في يوليو الماضي، بجانب تعزيز السلام والأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط ومعالجة التحديات الاقليمية والدولية، بما في ذلك أزمات الغذاء والمناخ والصحة والأزمات الإنسانية.