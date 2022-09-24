لماذا تتم زيادة أسعار السجائر فى مصر .. الشرقية للدخان تجيب

كشف هاني آمان، الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية -إيسترن كومباني عن أسباب لجوء شركته إلى رفع أسعار منتجاتها من السجائر المحلية قائلا: "دائما ما يكون قرار رفع أسعار السجائر خيارا آخر، ونحاول امتصاص زيادة التكاليف داخليا، ليست كل زيادة تنعكس على المستهلك .

قال هاني آمان ، الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية -إيسترن كومباني، فى حواره لـ"صدى البلد" أن الشرقية للدخان كانت الأخيرة فى رفع أسعار منتجاتها على المستهلك مقارنة بالسجائر الأجنبية والتى بدأت برفع أسعارها منذ تحرك سعر الدولار .

تابع الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية -إيسترن كومباني ، لجأنا لزيادة السعرية فى أسعار السجائر المحلية مرتين الأولي فى مارس الماضي بقيمة جنيه واحد، والمرة الثانية خلال سبتمبر الجاري بقيمة جنيهين موضحا أنه يتم الوصول بقرار الزيادة السعرية تجنبا لحدوث أى تأثيرات مدمرة على نتائج الأعمال وتم اتخاذ القرار فى حده الأدنى .

هاني آمان الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية خلال حواره لـ"صدى البلد"

وأكد هاني آمان ، أن الشرقية للدخان تسعى جاهدة لاحتواء الارتفاع المستمر فى أسعار المواد الخام والنقل والشحن بطرق مختلفة فى مقدمتها تحسين الانتاجية.

وتعد الشركة الشرقية العلامة التجارية الأولى لصناعة التبغ فى أفريقيا ، وتدخل عامها الثاني بعد المائة بأرباح نحو 4 مليار جنيه سنويا ، وهى المورد الأولى لخزانة الدولة حيث يذهب نحو 75% من إيراداتها ضرائب الى وزارة المالية.

وتمتلك الشركة الشرقية نحو 7 مصانع ، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 25 مليار جنيه .

ونرصد خلال السطور التالية أسعار السجائر المحلية التى تنتجها الشركة الشرقية :

أسعار السجائر الشعبية

ارتفع سعر سجائر كليوباترا بوكس( أبيض، ألوان ) من 18 من 22 جنيهاً.

ارتفع سعر سجائر سوبر ستار من 19 إلى 23 جنيهاً.

وسجل سعر سجائر مونديال (أحمر، أزرق ، سيلفر) من 20 إلى 23جنيها.

ارتفع سعر مونديال سويتش( بلوبيري، منتول) من 23 الى 24 جنيها

سعر كليوباترا بلاك 24 جنيهاً.

وسجلت ماتوسيان سوبر 24 جنيها.

سجل سعر بيع عبوة بال مال 31 جنيهًا للمستهلك.

وبلغت سعر عبوة فيسيروي نحو 31 جنيهًا للمستهلك.

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام نحو 50% من أسهم الشركة، فى حين تمتلك اتحاد العاملين المساهمين 5% ويمتلك العمال نسبة 1%فى حين يمتلك القطاع الخاص 43.5%.