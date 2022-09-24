كريستيانو رونالدو يقود تشكيل البرتغال أمام التشيك في دوري الأمم الأوروبية

كشف فيرناندو سانتوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، عن تشكيل فريقه لمواجهة جمهورية التشيك، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بالتصنيف الأول في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

تشكيل البرتغال

وضم تشكيل البرتغال كلا من:

في حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: ماريو روي - دانيلو بيريرا - روبين دياز - ديوجو دالوت

خط الوسط: ويليام كارفاليو - روبين نيفيز - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: برناردو سيلفا - رافاييل لياو - كريستيانو رونالدو.

وتُقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب فورتونا أرينا ببراجا التشيكية، ولن تُنقل على أي قناة تليفزيونية في منطقة الشرق الأوسط.

ويحتل منتخب البرتغال قبل انطلاق المباراة المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد المنتخب التشيكي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

وتُقام في نفس التوقيت مباراة منتخبي إسبانيا وسويسرا، ضمن منافسات ذات المجموعة.