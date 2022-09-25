الاقتصاد العالمي| لا مفر من الركود العاجل..هل تصبح الأوضاع أسوأ من 2008؟

نشرت مجلة "فوربس" الأمريكية، تقريراً قالت فيه إن الاقتصاد العالمي يتجه إلى الركود، والذي تناول الأزمة العالمية المتفاقمة في جميع أنحاء العالم وأفق حلها أو تدهورها.

وقالت المجلة إن التوقعات الاقتصادية العالمية آخذة في التدهور بسبب جهود مكافحة التضخم التي تبذلها البنوك المركزية، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، وإعطاء الصين الأولوية للسيطرة السياسية على النمو الاقتصادي. ومن المرجح حدوث ركود عالمي، مع تباطؤ النمو الاقتصادي على الأقل بشكل شبه مؤكد.

وأضافت أن أكثر المتفائلين باتوا في الوقت الحالي مضطرين إلى العودة إلى الواقع، حيث يشير وزن الأدلة إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي.

كيف تقرأ الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي؟

تماما كما رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، فإن العديد من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تشدد السياسة النقدية. ينشر مجلس العلاقات الخارجية متتبع السياسة النقدية العالمية الذي يظهر، اعتبارا من أغسطس 2022، تشديدا بين معظم البنوك المركزية الـ54 التي يتتبعونها.

وعلى وجه التحديد، قام البنك المركزي الأوروبي بزيادة سعر الفائدة الأساسي وأشار إلى احتمال حدوث المزيد من الزيادات في الأشهر المقبلة. وكذلك فعل بنك إنجلترا وبنك كندا. وتشمل البلدان الأخرى التي تشدد أستراليا والهند والعديد من البلدان في أمريكا اللاتينية. الدول الرئيسية الوحيدة التي تسهل السياسة النقدية هي روسيا والصين. ومن المرجح أن يؤدي التشديد العالمي إلى إبطاء النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم ويؤدي إلى الركود في بعض البلدان.

التشديد ليس خطأ، ولكن في معظم الحالات يأتي بعد فوات الأوان، مما يعني المزيد من الأضرار الاقتصادية أكثر مما كان عليه في وقت سابق.

وتواجه أوروبا تحديا إضافيا يتمثل في موارد الطاقة الضيقة. وقد زاد اعتمادهم على الطاقة الروسية في العقد الماضي من 25٪ من إجمالي الطلب على الغاز في عام 2009 إلى 32٪ في عام 2021.

في الأسابيع الأخيرة، أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطة لوضع حد أقصى للسعر المدفوع للغاز الطبيعي الروسي، وهدد الرئيس بوتين بفرض مزيد من القيود على إمدادات الطاقة إلى أوروبا. وتجري مناقشة خطط التقنين، وارتفعت أسعار الكهرباء إلى عنان السماء، وأغلقت الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بعض عملياتها الأوروبية. وستكون النتيجة المحتملة، ما لم يتم التوصل إلى حل سريع، ركودا أوروبيا كاملا هذا الشتاء.

الاقتصاد الصيني يضعف. أعطى الرئيس شي جين بينج الأولوية للسيطرة السياسية والأيديولوجية على النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى اتباع سياسة صفر كوفيد التي أغلقت أجزاء من الاقتصاد. يناقش المحللون الغربيون الجادون إمكانية غزو صيني لتايوان أو حصار أو على الأقل المزيد من الضغط على تايوان لقبول قوانين البر الرئيسي وزعيم دمية. من المحتمل أن تكون احتمالات إطلاق النار الفعلي منخفضة ، لكن العواقب عالية جدا، مما يبرر التخطيط الجاد للطوارئ.

إن القضايا الروسية والصينية تقود الشركات في جميع أنحاء العالم إلى تقصير وتبسيط سلاسل التوريد الخاصة بها، وإعادة تأهيلها في بلدانها الأصلية عندما يكون ذلك ممكنا. وسيكون ذلك مكلفا، مما يقلل بشكل فعال من القدرة الإنتاجية العالمية. التغيير سيأتي ببطء، وهو ضروري نظرا للتوترات الدولية، لكن التغييرات ستقلل من الإنتاج الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.

عادة ما تكون أسعار السلع الأساسية مقياسا جيدا للمشاعر الحالية حول النمو الاقتصادي العالمي في المستقبل. أثناء كتابة هذا المقال، انخفضت أسعار النفط مؤخرا على الرغم من المشاكل المتعلقة بإمدادات الطاقة الروسية وانخفاض إنتاج أوبك.

كما انخفضت أسعار النحاس في الأسابيع الأخيرة. النحاس هو مؤشر جيد آخر للتوقعات حول النمو الاقتصادي.

وفي الجانب الإيجابي من دفتر الحسابات، فإن كندا والمكسيك، وهما سوقان كبيران للتصدير بالنسبة للولايات المتحدة، أقل حساسية لهذه الرياح المعاكسة الاقتصادية العالمية.

إلى أي مدى سيسوء ركود الاقتصاد العالمي؟

ربما لن يكون كارثياً مثل الأزمة المالية 2008-2009، ولكن بالتأكيد أسوأ من الدورات الثانوية التي رأيناها. وإذا اندلع إطلاق النار فوق تايوان، فإن كارثة اقتصادية ستلحق بالعالم لبضع سنوات.

يجب أن يدرك التخطيط لطوارئ الأعمال التجارية لركود عالمي الجزء الحساس للفائدة من المخاطر. يميل التشديد النقدي إلى خفض البناء، السكني أولا ثم غير السكني في وقت لاحق، وكذلك الإنفاق الرأسمالي التجاري والإنفاق الاستهلاكي الكبير. وستكون الشركات التي تبيع في تلك الصناعات هي الأكثر عرضة للخطر.

يجب أن تكون الشركات التجارية مع أوروبا قلقة. وستكون المخاوف الرئيسية هي مبيعات السلع والخدمات للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة في أوروبا، حيث قد تضطر إلى تعليق عملياتها حتى يمكن تدفئة المنازل في فصل الشتاء. كما سيتم تخفيض الإنفاق الاستهلاكي التقديري. يجب على الشركات التي تعتمد على مواد من الشركات المصنعة الأوروبية النظر في مشاكل سلسلة التوريد المحتملة الناتجة عن أزمة الطاقة.

يمكن للشركات التي تبيع إلى الصين أن تتوقع نموا أقل، وربما حتى انخفاضا في بعض القطاعات مثل مواد البناء. وفي حين أن تأثيرات السياسة النقدية ستكون حادة ولكنها قصيرة نسبيا، فإن الركود الاقتصادي في الصين سيكون تدريجيا وطويل الأجل، على الأقل طالما أن سياسات شي جين بينج سارية المفعول.

يجب على المنظمات التي تتعامل مع الصين وتايوان وربما حتى جيرانها المقربين القيام بالتخطيط للطوارئ للصراع. لا يبدو أن هناك سيناريو معينا أكثر احتمالا من السيناريوهات الأخرى، لذلك ينبغي النظر في احتمالات متعددة.

وأخيرا، فإن كل تغيير كبير يجلب فرصا للنمو لعدد قليل من الشركات المبدعة وبعيدة النظر والجريئة. إن الانفتاح على فرص النمو في الأوقات المتغيرة سيؤتي ثماره في التحسن في نهاية المطاف.