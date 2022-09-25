الصحف الإماراتية.. أبوظبي تطالب بعودة جزرها المحتلة من إيران.. مصر تدرس إضافة التبرع بالأعضاء بالرقم القومي..روسيا تقيل جنرالا كبيراً بالجيش

تناولت الصحف الإماراتية اليوم الأحد، عددا من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث ألقت الضوء على كلمة الإمارات أمام الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ألقتها وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي.

ريم الهاشمي: يجب أن نصل لعالم خال من أسلحة الدمار الشامل

وحسب "سكاي نيوز"، شددت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي في كلمة دولة الإمارات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأحد، على ضرورة الوصول لعالم خال من أسلحة الدمار الشامل.

وقالت الهاشمي في كلمتها: "يجب أن نصل لعالم خال من أسلحة الدمار الشامل خصوصا في الشرق الأوسط".

وأضافت: "يجب منع الإرهابيين من الحصول على الأسلحة المتطورة. هجمات الحوثيين مثال على خطورة امتلاك الإرهابيين لأسلحة عابرة للحدود".

وأكدت أن الإمارات "تبني علاقاتها الخارجية بناء على السلام والازدهار المشترك".

كما جددت مطالبة الإمارات بانتهاء الاحتلال الإيراني لجزرها الثلاث.

كشف ملابسات "المطاردة الجنونية" بمصر.. وقائد السيارة الطائشة

وحسب "سكاي نيوز"، أمـر النائب العام المصري حمادة الصاوي، مساء السبت، بحبس المتهم المتسبب برعونته وعدم اتباعه للوائح والقوانين في حادث بطريق السويس العام، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي للتأكد من تعاطيه للمواد المخدرة.

وذكر بيان النيابة العامة المصرية أنها "تلقت الخميس 22 سبتمبر إخطارا من الشرطة يفيد ضبط أحـد الأشخاص لقيادته سيارته عـلى نحو يعرض الآخرين للخطر، واعتراضه طريق السيارات المارة، مِمّا نتج عنه تلفيات بإحداها، فضلا عن ضبط مواد كحولية ومخدرة بحوزته".

وأفاد تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي بأنه خلال إجراء تحليل للمتهم فور ضبطه تبين تعاطيه للمخدرات، وكان ذلك بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام لعدة مقاطع مُصوّرة تخص الواقعة، فباشرت النيابة العامّة التحقيقات على الفور.

واستمعت النيابة العامة لأقوال أحد قائدي السيارات الأخرى، والذي شهد باعتراض المتهم طريقه واصطدامه به عمدًا، والتعدي عليه بالضرب ونشوب مشاجرة بينهما جراء ذلك.

كما استمعت النيابة العامة لأقوال أمين الشرطة القائم بضبط المتهم، والذي أكد عدم حمل المتهم لرخصتي القيادة والتسيير، وعثر بحوزتِهِ على قرص لعقار مخدّر ومواد كحولية.

روسيا تستبدل الجنرال المسؤول عن الإمدادات اللوجستية

وحسب "الإمارات اليوم"، أعلنت روسيا، السبت، استبدال الجنرال المسؤول عن الإمدادات اللوجستية في جيشها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "أُعفي جنرال الجيش دميتري بولجاكوف من مهامه كنائب لوزير الدفاع بسبب نقله إلى منصب آخر".

وحل محل بولجاكوف،الجنرال ميخايل ميزينتسيف (60 عامًا) الذي كان حتى ذلك الحين يترأس مركز مراقبة الدفاع الوطني، وسيصبح الآن نائب وزير الدفاع المسؤول عن الإمدادات المادية والتقنية للقوات المسلحة الروسية.

وشغل ميزينتسيف عدة مناصب ضمن هيئة الأركان الروسية.

للمرة الأولى.. امرأة نحو زعامة إيطاليا

وحسب "البيان"، تشهد إيطاليا تغيراً تاريخياً، إذ من المرتقب أن تحكم البلاد امرأة للمرة الأولى عبر التاريخ، وستأتي للحكم بنظريات وآراء قد تكون «متطرفة». ومن المتوقع أن تفوز جورجيا ميلوني، زعيمة حزب «أخوة إيطاليا» اليميني، بالانتخابات النيابية المبكرة لرئاسة وزراء البلاد، اليوم، قبل أن تتجه لتشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتصار المتوقع.

ويأمل اليمين المتطرّف الإيطالي أن يحقق نصراً تاريخياً اليوم في الانتخابات البرلمانية التي قد تخلص إلى أن تصبح ميلوني أول امرأة تتولى رئاسة حكومة يمينية متشددة غير مسبوقة في البلاد. وبذل قادة الأحزاب السياسية الرئيسة كلّ ما بوسعهم أول من أمس في آخر محاولات لاستقطاب مقترعين في تجمّعاتهم الانتخابية الأخيرة قبل الصمت الانتخابي الذي بدأ أول من أمس.

وفي نابولي (جنوب)، قالت زعيمة حزب «أخوة إيطاليا» الحاصل على نحو 25 في المئة من نوايا التصويت بحسب آخر الاستطلاعات، «أنا وطنية!».

مصر تدرس إضافة اختيار التبرع بالأعضاء في بطاقة الرقم القومي

وحسب "البيان"، كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية أنه يتم دراسة إضافة اختيار التبرع بالأعضاء في بطاقة الرقم القومي وهو معمول به في كثير من بلاد العالم.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، عبر قناة "سي بي سي"، مع الإعلامي عمرو خليل: "النقطة المهمة أن المتبرع يستطيع أن يرجع في كلامه، كما ان أهله بعد الوفاة لهم حق الرفض"، مؤكدا أنها لن تكون إجبارية.



وأوضح أن هناك زرع الكبد والكلى وفي المستقبل القريب سيكون هناك زرع رئة، وكثير يحتاج هذه الأعضاء، لافتا إلى أن متوسط الأعمار في مصر يزيد ويتحسن، وهناك فرق طبية مدربة وخبراء في هذا المجال، والوسيلة الوحيد لزرع الأعضاء هو نقل عضو من إنسان حي لحي.

الإمارات تحتفل باليوم الوطني السعودي الـ 92 تحت شعار «معاً أبداً»

وحسب "الخليج"، تحت شعار «معا أبداً - السعودية - الإمارات» احتفلت دولة الإمارات، باليوم الوطني ال 92 للمملكة العربية السعودية، باحتفاء رسمي وشعبي كبير وفي مشهد يجسد عمق العلاقات الأخوية التي تربط القيادتين والشعبين الشقيقين، وفي أجواء من الود والترابط والتجانس والإخاء والتماسك والتلاحم توثقها روابط الدم والمصير المشترك.



ويرتبط البلدان الشقيقان بعلاقات راسخة أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، طيّب الله ثراهما، تميزت عن غيرها ب «خصوصية أخوية» فأصبحت نموذجاً يحتذى.

وزيّنت أبرز المعالم الرئيسية في الدولة وكثير من المؤسسات الرسمية والخاصة مبانيها بألوان العلم السعودي واللون الأخضر. كما احتفت مراكز التسوق بعروض خاصة وبفعاليات وأنشطة متعددة، واستقبلت مطارات الدولة ومنافذها البرية الأشقاء السعوديين القادمين إلى الدولة بمظاهر احتفالية وهدايا تذكارية. كما توشح منفذ الغويفات الحدودي في إمارة أبوظبي باللون الأخضر وبشعار الاحتفالات الرسمية التي تشهدها دولة الإمارات وتحمل وسم «معاً أبداً».