احذروا.. رادارات جديدة وكاميرات مطورة بشارع الطيران في مدينة نصر

علم موقع صدي البلد ان خلال الساعات القادمة سيتم تشغيل شبكة كاميرات مراقبة جديدة تم تزويدها بشارع الطيران بمدينة نصر ، بالتزامن مع تركيب رادارات عالية التقنية بذات الشارع ، وكذا تم تركيب اشارات مرور جديدة .

فيما يتم تزويد عدد أخر من المحاور بالقاهرة بكاميرات مراقبة واشارات مرور ورادارات مطورة في اطار خطة التطوير لضبط حركة السير بشوارع العاصمة .

وفي سياق متصل ، افاد مصدر أمني أن هناك تخفيضات تم اقرارها علي رسوم التراخيص لكافه المركبات تخفيفا علي المواطنين .

واوضح المصدر أن تعديل رسوم شركة آمان في جميع وحدات المرور سيكون كالتالي :

الملاكي هيسدد 190 جنيها بدلا من 1040 جنيها

النقل 200 جنيها بدلا من 1705 جنيها

الموتوسيكل 150 جنيها بدلا من 765 جنيها

واشار المصدر الي أن شراء حقيبة الاسعافات الاولية من وحدات المرور اصبح امرا اختياريا، والشنطة والمثلث إجبار ويمكن شرائها من خارج المرور.