بعد كارثة الكهرباء.. 20 سيارة إسعاف لنقل مرضى مستشفى سوهاج العام

دفعت هيئة الإسعاف المصرية فرع محافظة سوهاج، بـ20 سيارة إسعاف، لنقل مرضى ومُصابي مستشفى سوهاج العام، وذلك بعد انخفاض التيار الكهربائي، وانقطاعه عن إحدى مباني المستشفى، نتيجة عُطل في محولات الكهرباء؛ دائرة قسم أول سوهاج، وعلى الفور تم تحويل المرضى إلى مستشفتي سوهاج الجامعي واليوم الواحد.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، مفاده ورود إشارة من مستشفى سوهاج العام، مفادها انقطاع التيار الكهربائي عن بعض مباني المستشفى.

تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص تبين انخفاض التيار الكهربائي؛ نتيجة عُطل بمحولات الكهرباء في مستشفى سوهاج العام؛ ما نتج عنه انقطاع الكهرباء عن بعض مباني المستشفى، وتم نقل بعض المرضى إلى مستشفيات سوهاج المختلفة؛ حتى حل المشكلة.

وعلى الفور تم الدفع ب20 سيارة إسعاف، وتم نقل 25 مريضًا إلى مستشفتي سوهاج الجامعي واليوم الواحد؛ حتى حل المشكلة التي مازالت قائمة منذ 24 ساعة.

وجارٍ فحص محولات الكهرباء وإصلاح العُطل.