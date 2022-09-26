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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير السياحة يبحث الترتيبات الخاصة برحلات العمرة مع السفير السعودي

وزير السياحة
وزير السياحة

استقبل، اليوم، أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، السفير أسامة بن أحمد النقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة،  لبحث تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار.

حضر اللقاء، يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، ووزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالسفير، مؤكداً على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات والتي من بينها السياحة والآثار.

ومن جانبه، قدم السفير التهنئة لوزير على توليه مهام منصبه وزيرا للسياحة والآثار متمنياً له التوفيق وأن تشهد الفترة القادمة مزيداً من التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار.

وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من الموضوعات والتي من بينها سبل تعزيز التعاون لتسهيل الحركة السياحية بين مصر والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى بحث الترتيبات الخاصة برحلات العمرة، كما تم مناقشة سبل تعظيم الاستفادة السياحية للبلدين خلال فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم المقرر إقامتها في دولة قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.

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