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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فنانون على مقعد المذيع.. آخرهم بثينة رشوان وأبرزهم إسعاد يونس وأحمد فهمى

بثينة رشوان
بثينة رشوان

أعلنت الفنانة بثينة رشوان عن خوضها أولى تجاربها فى مجال الاعلام من خلال برنامج “بنت أكابر” والذى يعرض على إحدى القنوات الفضائية، ولم تكن بثينة رشوان الفنانة الاولى التي تنتقل من الشاشة الى مقعد المذيع. 

ونرصد فى التقرير التالى أبرز النجوم الذين خاضوا تجارب كمذعيين وكانت أخرهم بثينة رشوان.

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بثينة رشوان 

ونجح الإعلامي ثروت فياض،  في التعاقد مع الفنانة بثينة رشوان لتقديم برنامج بنت أكابر، والمقرر عرضه على قناة الحدث اليوم بداية من أول  شهر أكتوبر المقبل أيام الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.

"بنت اكابر"برنامج اجتماعي ثقافي فني،  طبي،  رياضي،  برنامج شامل لكل الأسرة المصرية.

أعرب  "فياض" عن سعادته  الغامرة بإنضمام الفنانة بثينة رشوان،  ومن المعروف ان هذه هي التجربة الأولى لها في المجال الإعلامي.

بثينة رشوان

واضاف :" أنتهى المخرج  المبدع محمد مدني من تصوير برومو البرنامج بحضور  الإعلامى ثروت فياض  وفريق إعداد البرنامج تحت إشراف رئيس التحرير خالد حمد الله.

أحمد فهمى 

بينما قدم الفنان أحمد فهمي برنامج بعنوان "أحلى كلام" عبر قناة "الحياة"، والذى كان يستضيف فيه النجوم ليحكون عن بعض التفاصيل الخاصة فى أعمالهم. 

أحمد فهمى 

إسعاد يونس

بينما تقدم الفنانة إسعاد يونس برنامجها "صاحبة السعادة"، على قناة "سي بي سي"، وتناقش في حلقاته الهوية المصرية وتحليلاً للواقع والعودة إلى ما كان يحدث في ماضينا بشكل يجمع بين الجدية وخفة الظل، كما تستضيف عديد من الفنانين الذين يتحدثون عن الفن وحياتهم الشخصية والأسرية.

إسعاد يونس

نشوى مصطفى

وأما الفنانة نشوى مصطفى تقدم برنامج "بنت البلد" على شاشة قناة "صدى البلد 2"، وتدور محاوره في قالب اجتماعي، ويتناول مواضيع تمس كل بيت مصري.

نشوى مصطفى 

منال سلامة 

كما خاضت الفنانة منال سلامة تجربة المذيعة لاول مرة من خلال برنامج "حلو الكلام مع منال سلامة" على شاشة "صدى البلد"، وكان يناقش قضايا اجتماعية مختلفة.

منال سلامة

هيدى كرم 

بينما الفنانة هيدى كرم خاضت تجربة تقديم البرامج من خلال مواسم عدة لبرنامج "نفسنة"، كما تقدم حاليا برنامج  برنامج "كلام ستات" مع الاعلامية شيريهان أبو الحسن.

هيدى كرم

ندى بسيونى 

وتقدم الفنانة ندى بسيونى برنامج بعنوان "بيت ندى" على قناة "الشمس"، حول المرأة في إطار اجتماعي، وسبق لها تجربة تقديم البرامج على شاشة قناة "النهار" في برنامج "حاجة حلوة".

ندى بسيونى 
بثينة رشوان احمد فهمي اسعاد يونس نشوى مصطفى منال سلامة هيدي كرم ندى بسيونى Arts Entertainment

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