10 نصائح تساعدك للحفاظ على شعرك

تعاني اغلب الفتيات والسيدات من مشكلة تساقط الشعر ويرجع ذلك للكثير من الأسباب، لذلك نقدم لك عشر خطوات للحفاظ على الشعر بحسب ما نصح به مصفف الشعر فارس أيمن.



استخدام فرشة أو مشط خشب و الأفضل الفرشة.

تسريح الشعر مرتين في اليوم فقط.

غسل الشعر مرتين في الاسبوع في الصيف.

استخدام حمام زيت قبل الاستحمام بساعة او ساعة ونص ممكن استخدام ( زيت الجوز هند او زيت الزيتون

يستخدم الشامبو المناسب ويوضع عليه نقطتين مياة على ايدنا و على فروة الرأس ( الشامبو الطبي و الشامبو العادي مناسب لتنظيف الشعر).

يستخدم بلسم على الاطراف و يغسل جيدا.

عند ملاحظة جفاف الشعر يمكنك استخدام حمام الكريم لانه يرطب الشعر بشكل أقوى.

ينشف الشعر بفوطة قطن.

ممنوع تسريح الشعر وهو غير جاف ويترك بدون رباط.