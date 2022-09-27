عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المتيني يوقع اتفاقية لإطلاق مشروع تمكين مؤسسات التعليم العالي للتحول الرقمي

اتفاقية لإطلاق مشروع
اتفاقية لإطلاق مشروع تمكين مؤسسات التعليم العالي

وقع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أمس، ولي مينج مدير المركز الدولي للابتكار في التعليم العالي التابع لمنظمة اليونسكو (UNESCO-ICHEI)  اتفاقية بين المركز القومي المصري للمعهد الدولي للتعلم عن بعد IIOE Egypt National Center بجامعة عين شمس والمركز الدولي للابتكار في التعليم العالي تحت رعاية منظمة اليونسكو (UNESCO-ICHEI)  ،للإطلاق المشترك" لأول مشروعات المركز وهو "تمكين مؤسسات التعليم العالي للتعليم والتعلم الرقمي فى مصر".  

txt

اليوم.. فتح باب تقديم الشهادات الأصلية وفتح الملف بألسن عين شمس

txt

تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. تعرف علي الكليات المتاحة لنظام الـ 5 سنوات

شهد مراسم توقيع الاتفاقية ، الدكتورة منى عبد العال الزاهري مدير إدارة تطوير التعليم بجامعة عين شمس والأمين العام المساعد للمعهد الدولي للتعلم عن بعد التابع للمركز الدولي للابتكار في التعليم العالي تحت رعاية اليونسكو، والأستاذة الدكتورة سحر دويدار مدير الوحدة المركزية لتطوير المناهج وطرق التعلم، والدكتورة داليا يوسف مدير الوحدة المركزية للتعلم الالكتروني وفريق عمل إدارة تطوير التعليم.

جدير بالذكر أن جامعة عين شمس والمركز الدولي للابتكار في التعليم العالي التابع لمنظمة اليونسكو (UNESCO-ICHEI) قد أنشأتا بشكل مشترك المركز القومي المصري للمعهد الدولي للتعلم عن بعد IIOE Egypt في مايو 2022 لبناء مركز وطني يدعم التحول الرقمي لمؤسسات التعليم العالي في مصر. يضم المركز 22 جامعة مصرية.

وقد أعرب الدكتور محمود المتيني عن تطلع الجامعة إلى شراكة المزيد من مؤسسات التعليم العالي المصرية وإلى تنفيذ أنشطة هذا المشروع وحصاد تأثيره في شبكة التعليم العالي المصرية.

وذكرت الدكتورة مني عبد العال أهداف المشروع وهي تعزيز التعليم والتعلم الرقمي في مؤسسات التعليم العالي المصرية من خلال تعزيز كفاءات اعضاء هيئة التدريس في التعليم الرقمى، وتحسين جودة المقررات الألكترنية والمدمجة، وتقوية ممارسة التدريس الرقمي، بالإضافة الى توفير بيئة مؤسسية مواتية للتدريس الرقمي، وتعريز القيادة الرقمية لمؤسسات التعليم العالي المصرية وتعزيز قدرات الإدارة العليا للجامعات.

كما شرحت أجزاء المشروع والتي تتضمن تدريب اعضاء هيئة التدريس على التعليم والتعلم عن بعد ، ومنتدى القيادة لمؤسسات التعليم العالي الوطنية وحلقة بين ممثلي إدارة مؤسسات التعليم المصرية لتناول السياسات والتحديات في مجال التعليم عن بعد و التحول الرقمي.

وفي إطار المشروع سيتم تدشين سلسلة التدريب على التدريس الرقمي ؛ والتى تشمل برنامجين تدريبيين يحتوي كل منها على ثلاث ورش عمل لستين (60) عضو هيئة تدريس من الجامعات المصرية الشريكة للمركز القومي المصري للمعهد الدولي للتعلم عن بعد ، إلى جانب إقامة حلقه حوار لمناقشه السياسة الوطنية بين أعضاء الإدارة ودعم مؤسسات التعليم العالي المصرية وممثلي الهيئات الوطنية للتعليم العالي في مصر.

تأتى الاتفاقية إدراكا لأهمية التعليم والتعلم الرقمي في تحقيق تعليم عالي يتصف بالجودة والانصاف والشمول واستجابة لمتطلبات سوق العمل المتطورة وذلك من خلال الاستخدام الواسع النطاق للتقنيات الرقمية.

كما ان الاتفاقية تعكس الرؤية المشتركة لتطوير جودة التعليم العالى من خلال التعليم والتعلم الرقمي في الإطار الذي يحدده المركز القومي المصري للمعهد الدولي للتعلم عن بعد وتفعيلا لدوره فى انشاء مركز وطني للتعليم والتعلم الرقمى ذو جودة لخدمة ودعم التحول الرقمي الوطنى للتعليم العالي في مصر.

اتفاقية لإطلاق مشروع تمكين مؤسسات التعليم العالي
اتفاقية لإطلاق مشروع تمكين مؤسسات التعليم العالي
اتفاقية لإطلاق مشروع تمكين مؤسسات التعليم العالي
اتفاقية لإطلاق مشروع تمكين مؤسسات التعليم العالي
اتفاقية لإطلاق مشروع تمكين مؤسسات التعليم العالي
اتفاقية لإطلاق مشروع تمكين مؤسسات التعليم العالي
اتفاقية لإطلاق مشروع تمكين مؤسسات التعليم العالي
اتفاقية لإطلاق مشروع تمكين مؤسسات التعليم العالي
جامعة عين شمس المركز الدولي للابتكار التعليم العالي منظمة اليونسكو تمكين مؤسسات التعليم العالي التعلم الرقمي Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للمصريين.. 3 أسباب ترجح عدم زيادة سعر البنزين أكتوبر المقبل| تفاصيل

بعد ارتفاعه 30 قرشا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن

الذهب يسقط بخسائر فادحة عالميا.. ومفاجأة بسعر عيار 21 الآن في مصر

أخبار الأهلي | رمضان صبحى يقترب من العودة .. نجم منتخب الأولمبي يؤكد انتقاله لـ الأحمر .. عدلى القيعى رئيساً لشركة الكرة

ابنة سعيد صالح توجه ردا صادما لفكري صادق بعد حديثه عن والدها

ضرة بوسي تؤدي مناسك العمرة مع زوجها هشام ربيع

يصل مصر خلال 48 ساعة.. الأهلي يتعاقد مع لاعب برازيلي جديد| تفاصيل

لا ألتفت لها..تيم حسن يرد للمرة الأولى على طلاقه من وفاء الكيلاني

موضوعات متعلقة

تطوير التعليم الفني.. خبراء: استثمار في رأس المال البشري لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية.. يحقق مشروع 2030.. ويؤكدون: برنامج مصري فى إطار المنافسة العالمية

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 من خلال هذا الرابط .. اعرف الموعد

حصلت على 58% بالثانوية وكنت سعيدا.. ذكريات مصطفى يونس مع الدراسة| نوستالجيا

موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

ترشيحاتنا

زوجي يعاقب أبناءه بتجريدهم من ملابسهم وطردهم إلى الشارع عراة.. الأزهر يرد

تأهب بالسويد والدنمارك.. تحذير من تسرب الغاز من خط نورد ستريم 1

طباعة قوائم الطلاب وتعليقها بالفصول استعدادا لبدء الدراسة أول اكتوبر

إخلاء إجباري.. قرار سعودي عاجل بشأن رعايا المملكة في ولاية فلوريدا الأمريكية

متى يجوز الزواج من الأخت في الرضاعة.. الإفتاء: مباح في حالة واحدة

تعرف على إجراءات مناقشة مشروعات القوانين المعروضة أمام مجلس النواب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلاش مايوه.. ضرة بوسي بالعباية وبدون مكياج تثير السوشيال ميديا

أنيقة.. شمس الكويتية بفستان يبرز جمالها وأنوثتها| شاهد

على الريق.. 3 مشروبات خارقة تحول جسمك إلى آلة حرق

امتنع عن التدريب.. حكاية لاعب يحلم بالانضمام للأهلي رغم رفض ناديه.. تفاصيل

فيديو

بدرية طلبة: بلبس مايوه شرعي.. وأجريت عمليات تجميل

تفاصيل الجزء الثاني من صعيدي في الجامعة الأمريكية وموعد طرحه|فيديو جراف

سوري ومش مرتبط.. المعلومات الأولى حول الشاب الراقص مع شيرين عبدالوهاب

ضرة بوسي تؤدي مناسك العمرة مع زوجها هشام ربيع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

د.هادي التونسي

صناعة الأسوياء

إلهام أبو الفتح

مصر وقمة التحديات !

هند عصام

تحتمس الرابع.. الملك المخادع

اﻟﻤﺰﻳﺪ