عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. اعتماد نتيجة الطلاب المقبولين بمدرسة تمريض بهتيم في القليوبية

اسماء المقبولين
اسماء المقبولين

اعتمد الدكتور اللواء عبد الحميد الهجان ، محافظ القليوبية ، نتيجة الطلاب المقبولين بمدرسة التمريض الجديدة بمركز طبي بهتيم المطور التابعة لإدارة التدريب بمديرية الشئون الصحية ، للعام الدراسي الجديد 2022/2023.

ويبلغ عددهم 50 طالبًا وطالبة، بحد أدنى لمجموع تنسيق القبول 220 درجة لطلاب الشهادة الإعدادية .


وقال الدكتور خالد الخطيب ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه جرى الإنتهاء من تجهيز كافة الفصول ، والانتهاء من كافة التجهيزات الطبية اللازمة للمدرسة ، وتهدف المدرسة الفنية للتمريض نظام الخمس سنوات ، لتخريج كوادر بشرية لتوفير الاعداد اللازم لسد العجز الكبير فى اعداد هيئة التمريض بالمستشفيات .


والجدير بالذكر أن مدرسة مركز طبى بهتيم المطور تُعد أول مدرسة بمدينة شبرا الخيمة ، وتم افتتاحها من قبل محافظ القليوبية الشهر الماضي في احتفالات محافظة القليوبية بعيدها الوطني ، بتكلفة مالية قدرها 600 الف جنيه تحملتها محافظة القليوبية.

ويأتي هذا امتداداً لرؤية القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وما تشهده مدينة شبرا الخيمة من تطوير ورفع كفاءة كافة الخدمات بها، وخاصة تطوير منافذ تقديم الخدمة الطبية، ويتم تكليف الحاصلين والحاصلات على الثانوية بعد تخرجهم بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، والإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين، ودعم القوي البشرية لهذه المنافذ من هيئة التمريض.

القليوبية وزارة الصحة محافظ القليوبية الشهادة الإعدادية مديرية الشئون الصحية توفير حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للمصريين.. 3 أسباب ترجح عدم زيادة سعر البنزين أكتوبر المقبل| تفاصيل

بـ30 قرارا جديدا| هكذا استعد رضا حجازي لأول عام دراسي بمنصب الوزير

بعد ارتفاعه 30 قرشا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن

الذهب يسقط بخسائر فادحة عالميا.. ومفاجأة بسعر عيار 21 الآن في مصر

ابنة سعيد صالح توجه ردا صادما لفكري صادق بعد حديثه عن والدها

يصل مصر خلال 48 ساعة.. الأهلي يتعاقد مع لاعب برازيلي جديد| تفاصيل

الأهلي يحسم صفقة جديدة.. تفاصيل

ضرة بوسي تؤدي مناسك العمرة مع زوجها هشام ربيع

موضوعات متعلقة

صحة القليوبية تطلق مبادرة دعم الولادة الطبيعية

ختام فعاليات برنامج تدريب أطباء القليوبية على التهابات الجهاز العصبي.. صور

محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات بمدن بنها وشبرا الخيمة والخصوص

ترشيحاتنا

سمير ناس يتسلم رسمياً رئاسة اتحاد الغرف العربية

المالية: زيادة الإنفاق على التعليم21٪ والصحة 22% في موازنة العام الماضي

الرسم التوضيحي لمحيط إغلاق مطالع ومنازل كباري 15 مايو وأحمد عرابي.. شاهد

غيروه من فضلكم.. سؤال هربت ياسمين صبري من الرد عليه وفشلت في الإجابة عن 4 أخرى

أجرأ 10 صور لـ نسرين طافش وزوجها بعد أنباء انفصالهما .. شاهد

بعد التعبئة العسكرية.. هجمات على مراكز تجنيد روسية وغضب عارم ضد بوتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أنباء عن انفصالها.. نسرين طافش تتألق في إطلالة جديدة.. شاهد

في عيد ميلادها.. والدة ميان السيد تشعل السوشيال ميديا بالتايجر

ياسمين صبري تغازل شخصًا على الهواء وتحسم الجدل بشأن أمومتها| فيديو

أبهر المصريين بصوته|لماذا اختار المطرب النقاش أحمد سالم بدء انطلاقته من هذا المكان ؟

فيديو

أشعلت السوشيال ميديا.. تفاصيل الظهور الأول لوالدة مايان السيد.. شاهد

شاب يدفع 2 مليون جنيه بجلسة عرفية في سيناء.. إيه حكايته؟ فيديوجراف

حذفت صورهما معا.. هل انفصلت نسرين طافش عن زوجها |فيديو جراف

بدرية طلبة: بلبس مايوه شرعي.. وأجريت عمليات تجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

د.هادي التونسي

صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ