بالأسماء.. اعتماد نتيجة الطلاب المقبولين بمدرسة تمريض بهتيم في القليوبية

اعتمد الدكتور اللواء عبد الحميد الهجان ، محافظ القليوبية ، نتيجة الطلاب المقبولين بمدرسة التمريض الجديدة بمركز طبي بهتيم المطور التابعة لإدارة التدريب بمديرية الشئون الصحية ، للعام الدراسي الجديد 2022/2023.

ويبلغ عددهم 50 طالبًا وطالبة، بحد أدنى لمجموع تنسيق القبول 220 درجة لطلاب الشهادة الإعدادية .



وقال الدكتور خالد الخطيب ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه جرى الإنتهاء من تجهيز كافة الفصول ، والانتهاء من كافة التجهيزات الطبية اللازمة للمدرسة ، وتهدف المدرسة الفنية للتمريض نظام الخمس سنوات ، لتخريج كوادر بشرية لتوفير الاعداد اللازم لسد العجز الكبير فى اعداد هيئة التمريض بالمستشفيات .



والجدير بالذكر أن مدرسة مركز طبى بهتيم المطور تُعد أول مدرسة بمدينة شبرا الخيمة ، وتم افتتاحها من قبل محافظ القليوبية الشهر الماضي في احتفالات محافظة القليوبية بعيدها الوطني ، بتكلفة مالية قدرها 600 الف جنيه تحملتها محافظة القليوبية.

ويأتي هذا امتداداً لرؤية القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وما تشهده مدينة شبرا الخيمة من تطوير ورفع كفاءة كافة الخدمات بها، وخاصة تطوير منافذ تقديم الخدمة الطبية، ويتم تكليف الحاصلين والحاصلات على الثانوية بعد تخرجهم بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، والإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين، ودعم القوي البشرية لهذه المنافذ من هيئة التمريض.