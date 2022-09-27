بمشاركة 54 منشأة.. القوي العاملة تنفذ مبادرة "المناخ مسئوليتي" بشرم الشيخ

تزامنا مع عقد مؤتمر المناخ..

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء، تنفيذ مبادرة "المناخ مسئوليتي" والتي أطلقتها وزارة القوي العاملة في مجال السلامة والصحة المهنية في مدينة شرم الشيخ على مدار يومين.

وتأتي هذه المبادرة بالتزامن مع تنظيم مصر لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 خلال شهر نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة الـ 17 وخاصة الهدف رقم 13 المعنى بالعمل المناخى ورؤية مصر 2030.

وقال أشرف علم الدين مدير المديرية إن هذه المبادرة تأتي في إطار دور الوزارة في التوعية بأهمية توافر بيئة العمل الآمنة و بالتغير المناخي وتأثيره الضار على المجتمع وبرامج التعامل مع تغير المناخ، فضلا عن دور قطاع السلامة والصحة المهنية في الحد من التأثيرات الضارة للتغيرات المناخية .

وأشار الى أن المبادرة نفذت بمشاركة ممثلين عن 54 منشأة، وبحضور ايمن محمد من الإداره المركزية للسلامة والصحة المهنية؛ وعز إبراهيم مدير إدارة السلامة، واكرم محمد مدير مكتب شرم الشيخ؛ وحسام الدين حسنى مفتش شرم الشيخ.

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