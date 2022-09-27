البورصة تواصل الأداء الإيجابي بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 9837 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 1910 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 12160 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 3979 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.41% ليصل إلى مستوى 2275 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 3212 نقطة.

