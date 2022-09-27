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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وكيل الشيوخ: تصريحات الرئيس السيسي رسالة مهمة بشأن تقديم الدولة تسهيلات للمستثمرين

صدى البلد

قالت وكيل مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش افتتاح المنطقتين الاستثماريتين بالقليوبية والدقهلية بمثابة رسالة بالغة الأهمية حول ما توفره الدولة من تيسييرات للمستثمرين ومناخ ملائم للعمل في كافة المجالات الاقتصادية التي تمتلك مصر فيها ميزات نسبية خاصة.

وأضافت فوزي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الرئيس السيسي جسد مطالب العديد من رجال الأعمال المصريين والعرب والأجانب بضرورة إزالة كافة المعوقات التي تواجه الاستثمار.

وأوضحت أنه ربما كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تحديد جدول زمني للتغلب على التحديات التي تواجه الاستثمار، وقد حدده الرئيس بمدة شهرين وهو أمر يؤكد مدى الجدية التي تنظر بها الدولة للأمر. 

وأشادت بتصريحات الرئيس السيسي بشأن تشجيع القطاع الخاص ومنحه الأولوية بمخطط الدولة للتنمية متزامنة مع الإعلان عن سياسة ملكية المشروعات التي أعلنتها الحكومة، والتي تستهدف توضيح كافة المجالات المتاحة بالكامل للقطاع الخاص وهو الأمر الذي يعتبر نقلة نوعية في هذا المجال.

وأشارت إلى توجيهات الرئيس السيسي بضرورة ربط التعليم الفني والتدريب المهني بمتطلبات أسواق العمل واحتياجات المشروعات والمصانع من الأيدي العاملة المدربة والقادرة على القيام بأعباء الطفرة الصناعية التي تسعى الدولة لتحقيقها خلال المرحلة المقبلة. 

وتابعت: "أن ما يدور حاليًا من حوار وطني شامل أحد أهم محاوره المحور الاقتصادي، كذلك دعوة الرئيس لعقد مؤتمر اقتصادي وتجديده الدعوة اليوم، كل هذا يشير بعمق ما تمتلكه القيادة السياسية من رؤية شاملة وبرنامج واضح لمواجهة التحديات التي يتعرض لها العالم أجمع وليس مصر وحدها جراء تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وقبلها جائحة كورونا، الأمر الذي يوفر مناخًا ملائمًا لتحقيق استفادة مصرية استثنائية من هذه المحنة وتحويلها إلى منحة ، وهو أمر تكرر كثيرًا منذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية".
 

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