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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل وبعد التعبئة.. صور تكشف حقيقة ما يجري على الحدود الروسية

قبل وبعد التعبئة..
قبل وبعد التعبئة.. صور تكشف ما يجري على الحدود الروسية

أظهرت صور أقمار صناعية طابورا طويلا من السيارات والشاحنات على الحدود الروسية مع بلدان مجاورة، بعد قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التعبئة من أجل دعم قواته في أوكرانيا.

وأدى قرار بوتين إلى غضب شعبي في بعض المناطق، ومحاولة عديدين الفرار من البلاد بأي طريقة ممكنة، وقد ارتفعت عمليات البحث على "غوغل" عن كيفية مغادرة البلاد، ونفدت تذاكر الطيران، وفق موقع بيزنس إنسايدر.

الصور الجديدة التي التقطتها شركة "ماكسار" تظهر طوابير طويلة من السيارات عند نقاط العبور على طول حدود روسيا مع جورجيا ومنغوليا.

وهذه المجموعة من الصور، التقطت في 25 سبتمبر تظهر ازدحاما كبيرا للمركبات التي تحاول عبور الحدود إلى جورجيا عند نقطة تفتيش "لارس"، وفق "ماكسار".

وفي صورة أخرى التقطت في 23 سبتمبر، أي بعد قرار التعبئة، يبدو شكل معبر خياجت على الحدود مع منغوليا مختلفا عما كان عليه في 15 أغسطس ويحاول الروس الفرار عن طريق فنلندا، في الشمال الغربي لروسيا، حيث أفاد ماتي بيتكنيتي، مسؤول حرس الحدود الفنلندي، الاثنين، بأن أكثر من 8000 روسي دخلوا البلاد، يوم الأحد، وهو ضعف العدد الذي تم تسجيله قبل أسبوع تقريبا.

وقال المسؤول لبيزنس إنسايدر إنه خلال عطلة نهاية الأسبوع "كانت حركة المرور على مستوى أعلى مما كانت عليه في الأسابيع السابقة".

وأدى أمر استدعاء نحو 300 ألف جندي من قوات الاحتياط في روسيا إلى أول احتجاجات متواصلة منذ بدء الغزو، وقدرت إحدى جهات المراقبة أنه تم اعتقال 2000 شخص على الأقل حتى الآن.

وردا على سؤال عن احتمال إغلاق الحدود، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين، الاثنين: "لا أعرف أي شيء عن هذا. في الوقت الحالي، لم تُتخذ أي قرارات في هذا الصدد".

وتعتبر روسيا ملايين المجندين السابقين لديها جنود احتياط رسميا. ولم تفصح السلطات تحديدا عن الذين سيتم استدعاؤهم، لأن هذا الجزء من الأمر الذي أصدره بوتين سري.

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